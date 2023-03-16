更多編輯台推薦新聞：
日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛
運動

日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

監委巡察鐵道局 盼善用智慧管理加強安全監控

2023/3/16 20:06（3/16 20:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
監察院長陳菊（前左2）率同監察委員，16日巡察鐵道產業發展行動方案辦理成效。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 112年3月16日
監察院長陳菊（前左2）率同監察委員，16日巡察鐵道產業發展行動方案辦理成效。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 112年3月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北16日電）監察院長陳菊今天率監委巡察交通部鐵道局。監委王麗珍說，鐵道產業自動化、智慧化已成必然趨勢，盼交通部強化鐵道安全智慧管理，善用人工智慧、物聯網，加強鐵道安全監控、預警維修。

監察院透過新聞稿表示，陳菊與交通及採購委員會召集人王麗珍今天偕同監察委員等12人，以「鐵路運輸安全與鐵道產業發展」為巡察主軸，實地巡察交通部及鐵道局推動「鐵道產業發展行動方案」執行情形與辦理成效，促進鐵路運輸安全的各項作為。

監察院指出，監委在交通部次長胡湘麟、鐵道局長伍勝園陪同下，實地巡察鐵研中心C1、C2廠區暨牽引馬達動力計、軌道基鈑等相關測試實驗室，瞭解鐵研中心鐵道技術研發及檢測驗證能力，與鐵道系統技術規範、標準與安全檢驗基準，並舉行巡察會議。

會中監委分別就台灣高鐵近期集電弓異常情形、鐵道產業的短、中、長程計畫及國際競爭力、鐵道產業聚落發展、鐵道產業人才培育與鐵道課程技職教育推動典範、鐵研中心財務效益評估、未來市場定位與驗證規模、鐵路行車安全、鐵道發展基金規模及運用情形、台南市區鐵路地下化文資遺構處理情形等議題提問。

胡湘麟、伍勝園等人一一回覆，並表示台灣高鐵近期集電弓異常情形持續調查瞭解中；台灣鐵道產業正積極整合機電、土木、資訊等產業，朝向智慧鐵道方向邁進，短期內以基隆捷運為國產化目標；鐵道局已推動「鐵道專業人才培育研究」，期深入瞭解人才需求，建立鐵道系統專業知識技能架構，並配合補助機制，引導國內大專院校未來開設鐵道相關專業課程，降低學用落差。

王麗珍表示，近年國內鐵路運輸發生多起重大行車事故與異常事件，使民眾對鐵路運輸安全性產生諸多疑慮。交通部及鐵道局肩負鐵路安全監理責任，雖引進鐵路監理檢查員制度，並提出「國家鐵路安全計畫」，但相關安全管理制度是否有效落實，攸關民眾生命財產安全甚鉅，更是監察院長期關注重點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王麗珍說，近年政府推動「鐵道產業發展行動方案」，期藉由選定鐵道國產化優先發展項目，整合技術研發及檢測驗證能量，並透過成立鐵研中心，彌補國內法人不足的檢測量能，促進鐵道系統安全。

王麗珍指出，隨資通訊技術快速發展，鐵道產業自動化、智慧化已成必然發展趨勢，期許交通部強化鐵道安全智慧管理，善用人工智慧（AI）、物聯網與安全科技，加強鐵道環境安全監控、預警維修、列車巡檢與旅運資訊服務等應用服務，透過智慧化資通訊技術的導入，提升鐵道行車安全與營運效能。（編輯：林興盟）1120316

#王麗珍
#交通部鐵道局
#鐵道局長
王麗珍
企業遭駭百萬筆個資外洩兜售 監委申請調查疫苗採購案調查報告出爐 監院促衛福部檢討改善
胡湘麟
交通部次長將拜會謝國樑談基捷 市府擬提3議題胡湘麟將訪 謝國樑：盡最大努力研商基捷經費
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族