監委巡察鐵道局 盼善用智慧管理加強安全監控

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（中央社記者陳俊華台北16日電）監察院長陳菊今天率監委巡察交通部鐵道局。監委王麗珍說，鐵道產業自動化、智慧化已成必然趨勢，盼交通部強化鐵道安全智慧管理，善用人工智慧、物聯網，加強鐵道安全監控、預警維修。

監察院透過新聞稿表示，陳菊與交通及採購委員會召集人王麗珍今天偕同監察委員等12人，以「鐵路運輸安全與鐵道產業發展」為巡察主軸，實地巡察交通部及鐵道局推動「鐵道產業發展行動方案」執行情形與辦理成效，促進鐵路運輸安全的各項作為。

監察院指出，監委在交通部次長胡湘麟、鐵道局長伍勝園陪同下，實地巡察鐵研中心C1、C2廠區暨牽引馬達動力計、軌道基鈑等相關測試實驗室，瞭解鐵研中心鐵道技術研發及檢測驗證能力，與鐵道系統技術規範、標準與安全檢驗基準，並舉行巡察會議。

會中監委分別就台灣高鐵近期集電弓異常情形、鐵道產業的短、中、長程計畫及國際競爭力、鐵道產業聚落發展、鐵道產業人才培育與鐵道課程技職教育推動典範、鐵研中心財務效益評估、未來市場定位與驗證規模、鐵路行車安全、鐵道發展基金規模及運用情形、台南市區鐵路地下化文資遺構處理情形等議題提問。

胡湘麟、伍勝園等人一一回覆，並表示台灣高鐵近期集電弓異常情形持續調查瞭解中；台灣鐵道產業正積極整合機電、土木、資訊等產業，朝向智慧鐵道方向邁進，短期內以基隆捷運為國產化目標；鐵道局已推動「鐵道專業人才培育研究」，期深入瞭解人才需求，建立鐵道系統專業知識技能架構，並配合補助機制，引導國內大專院校未來開設鐵道相關專業課程，降低學用落差。

王麗珍表示，近年國內鐵路運輸發生多起重大行車事故與異常事件，使民眾對鐵路運輸安全性產生諸多疑慮。交通部及鐵道局肩負鐵路安全監理責任，雖引進鐵路監理檢查員制度，並提出「國家鐵路安全計畫」，但相關安全管理制度是否有效落實，攸關民眾生命財產安全甚鉅，更是監察院長期關注重點。

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王麗珍說，近年政府推動「鐵道產業發展行動方案」，期藉由選定鐵道國產化優先發展項目，整合技術研發及檢測驗證能量，並透過成立鐵研中心，彌補國內法人不足的檢測量能，促進鐵道系統安全。

王麗珍指出，隨資通訊技術快速發展，鐵道產業自動化、智慧化已成必然發展趨勢，期許交通部強化鐵道安全智慧管理，善用人工智慧（AI）、物聯網與安全科技，加強鐵道環境安全監控、預警維修、列車巡檢與旅運資訊服務等應用服務，透過智慧化資通訊技術的導入，提升鐵道行車安全與營運效能。（編輯：林興盟）1120316