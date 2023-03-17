新北29區里長連署 呼籲國民黨儘速徵召侯友宜

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨2024總統參選人遲未決定，引發基層焦慮，新北市里長聯誼總會今天下午到國民黨中央黨部遞交連署書，期盼能盡快徵召新北市長侯友宜參選總統，聯誼會總會長許承煬說，希望黨主席朱立倫能儘快徵召藍營最強母雞侯友宜。

國民黨備戰2024總統選舉，預計5月後啟動提名機制決定人選。有別於民進黨總統參選人已幾乎底定，國民黨至今仍未決定，也讓不少支持者感到焦慮，許承煬下午與4名新北市里長，帶著新北市29區里長聯誼會的連署書，希望黨中央能儘快徵召侯友宜。

許承煬表示，選戰迫在眉睫，民進黨已經有人選，希望朱立倫趕快決定，徵召侯友宜，最強母雞出來參選總統；他昨天已事先與朱立倫通過電話，反映基層心聲，朱立倫則回應，每個人的意見都很好，會好好想辦法，看要怎麼做。

談到國民黨近日所爆發的選策會成員名單風波，許承煬表示，這個對他們沒關係；至於是否會影響侯友宜的氣勢，他說，基層氣勢本來就很強，尊重中央的決策。一旁的新北市林口區湖北里長張文清指出，高層的事讓高層去協調，他們負責地方上的里長。

許承煬表示，國民黨現在沒有在鬧，只是把時間拖比較久而已，因此希望能趕快徵召。朱立倫有智慧，希望能把黨內協調好，這樣在地方上也比較安心。

侯友宜若決定參選總統，可能會遭受到落跑的質疑，許承煬指出，副總統賴清德也落跑好幾次，為什麼大家不去說賴清德，為什麼每次都要講侯友宜，侯友宜已在新北市做了12年了。

負責接見里長的國民黨副秘書長江俊霆表示，大家共同努力的目標就是下架民進黨，以及怎麼樣推出最強的候選人，中央黨部一定會朝這共同的目標，一起努力。（編輯：蘇志宗）1120317