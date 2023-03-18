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賴副總統喊話共建安定和諧社會 提照顧弱勢4願景

2023/3/18 18:21（3/18 18:31 更新）
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唐氏症基金會18日在台北市大同區明倫社宅舉辦基金會25週年活動記者會，副總統賴清德（後右3）出席表示，25年來基金會不只給予生活照顧，並介入早期療育，甚至幫忙訓練，當唐寶寶家庭遇到困難，基金會也一併協助，令人欽佩。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月18日
唐氏症基金會18日在台北市大同區明倫社宅舉辦基金會25週年活動記者會，副總統賴清德（後右3）出席表示，25年來基金會不只給予生活照顧，並介入早期療育，甚至幫忙訓練，當唐寶寶家庭遇到困難，基金會也一併協助，令人欽佩。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月18日
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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）副總統賴清德今天出席唐氏症基金會活動時表示，台灣社會充滿愛心，應把握良善力量，共建安定和諧的公義社會，照顧到弱勢、年輕人看見希望、中年人得到理想、老年人獲照顧。

台灣每1263名新生兒中，就有一名唐寶寶。唐氏症基金會今天下午舉辦「世界唐氏症日暨唐氏症基金會25週年活動」記者會，宣布即起至20日，為期3天的實體展「一輩子的事」在明倫社宅登場，讓社會大眾認識唐寶寶一生的需要。

活動在唐氏症基金會明倫工坊合唱團優美的歌聲中展開，賴副總統連續3年與會參觀。他表示，25年來基金會不只是給予生活照顧，並介入早期療育，甚至幫忙訓練，當唐寶寶家庭遇到困難，基金會也一並協助，令人欽佩。

身為醫師，賴副總統強調，「唐寶寶不是遺傳，而是一個機率」，唐寶寶雖然生活會比一般孩子辛苦，成長過程也會遇到比較多困難，但一般來說唐寶寶都有中等以上智力。

賴副總統說，只要好好關心、照顧與訓練，唐寶寶是有辦法獨立生活的，從剛剛明倫合唱團的表演就可以充分看出，只要給予關心和支持，能獨立生活外，還對社會有正面貢獻。

賴副總統表示，台灣是充滿愛心社會，過去台南市發生地震，短短一週內就湧入來自海內外40多萬筆捐款，從新台幣10幾元到上億元都有，台灣社會應該要把握這股良善的力量，共同建立安定和諧的公義社會，讓弱勢得到照顧、年輕看見希望、中年可以得到理想，老年也可以得到照顧，台灣絕對有能力。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，台灣約有3萬多戶唐寶寶家庭，對家長來說，生了這樣的孩子就是一輩子的責任，相信社會大眾只要看到孩子的努力、家長付出及基金會永續經營，會願意支持基金會從事專業服務，形成善的循環，台灣最美的就是人情，謝謝大家願意給唐寶寶機會。（編輯：陳政偉）1120318

唐氏症基金會25週年活動暨「一輩子的事」展覽18日起至20日在台北市明倫社宅登場，副總統賴清德（前中）下午出席參觀，並體驗電流急急棒遊戲。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月18日
唐氏症基金會25週年活動暨「一輩子的事」展覽18日起至20日在台北市明倫社宅登場，副總統賴清德（前中）下午出席參觀，並體驗電流急急棒遊戲。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月18日
唐氏症基金會成立25週年，18日起在台北市明倫社宅推出為期3天的實體展「一輩子的事」，副總統賴清德（左2）出席活動記者會後也參觀展場。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月18日
唐氏症基金會成立25週年，18日起在台北市明倫社宅推出為期3天的實體展「一輩子的事」，副總統賴清德（左2）出席活動記者會後也參觀展場。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月18日
#台灣
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