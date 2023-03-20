立委將提案放寬老農津貼排富門檻

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民進黨立委張宏陸（左起）、黃世杰、郭國文、何欣純、王美惠、鍾佳濱等人，20日在立法院舉行記者會，呼籲放寬老農津貼排富標準，讓需要照顧的人獲得資源。中央社記者吳家昇攝 112年3月20日

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（中央社記者林敬殷台北20日電）有鑒於物價、房價不斷上漲，老農津貼的排富條款並未與時俱進，迄今仍停留在民國100年的立法門檻，多名立委今天舉行記者會，將提出修法，讓排富門檻符合目前社會經濟狀況。

民進黨立委郭國文、張宏陸、何欣純、鍾佳濱及黃世杰等上午在立法院舉行「修正過時條款，放寬老農津貼排富標準」記者會。

郭國文指出，過去10年以來，物價指數已從93.58漲到104.7，成長11%，房價指數也飆升58%，從79.75漲到126.33。因此，如果依照目前房價、物價水準，排富條款農業外個人所得應從現在的新台幣50萬元，提高到55萬元，不動產所得也應從現在的500萬元，提高到800萬元，才符合現狀。

他表示，除了房、物價上漲幅度較大，近幾年的極端氣候對農業影響越來越大，農民生活壓力倍增，必須透過修法，確保排富條款不會排除通膨下的經濟弱勢，同時也將4年檢討一次的老農津貼，縮短到2年一次，排富條款納入「自行檢視」機制，不是每次仰賴修法來調整。

民進黨立委王美惠表示，除了排富條款需要修正，「農民退休儲金」檢討週期為每3年一次，「老年農民福利津貼」作為儲金輔助卻要4年才能檢討，已無法因應通膨及國內外經濟形勢。

鍾佳濱表示，近年「排富條款」多以所得稅率20%為門檻標準，藉以讓國家資源有效利用、公平分配。他呼籲農委會於提出對案時，應充分分析其他部會排富條款設算條件，藉以達到國家政策一致化的目的。

何欣純說，相關扶助弱勢的門檻標準雖不宜過度放寬，但常侷限於過於僵化的法規限制，讓實際需要幫助的民眾反而得不到政府的即刻救援。其他包括中央租屋補貼、社會住宅出租、學生就學貸款的適用門檻，也應該滾動調整。

張宏陸表示，放寬排富標準符合時代的需求，更展現暫行條例的初衷，讓需要照顧的人獲得資源。

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黃世杰說，近年來，由於戰爭、疫情及通膨等因素，影響經濟層面重大，物價和房價不斷上漲，以及公告土地現值或房屋評定標準價格調升，部分已領取老年農民福利津貼者，即使土地及房屋沒有增加，仍遭排富標準排除。

黃世杰表示，老農福利津貼的排富條款應與時俱進調整，才能落實當初制定該條例「肯定老年農民於青壯時期參與生產之貢獻的立法精神」。（編輯：蘇志宗）1120320