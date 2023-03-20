外交部感謝友邦接力挺台 強調與宏都拉斯持續溝通

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（中央社記者游凱翔台北20日電）宏都拉斯宣布將與中國發展正式關係，外交部今天表示，中國唯一目的是要壓縮台灣國際空間，無意真心推展有益宏國人民福祉合作，請宏方審酌切勿落入中國圈套，做出損及台宏雙方80多年友誼錯誤決定。

外交部晚間表示，宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）14日宣布將與中國發展正式關係後，已有多個友邦政府公開表達對台灣的支持，並重申與台灣邦誼穩固。

外交部指出，瓜地馬拉政府15日發布新聞稿表達對台灣的支持，強調台灣擁有民主價值觀，是與瓜國相互尊重的獨立國家；貝里斯外交部於16日宣布繼續承認台灣是主權獨立的國家，兩國將努力在共同價值、尊重法治、民主和人權以及自決的基礎上，強化友好的雙邊關係。

巴拉圭外交部18日推文，重申與中華民國（台灣）65年來的友誼與合作承諾，將繼續加強各個領域的雙邊關係，以謀求台巴兩國的進步和福祉；聖克里斯多福及尼維斯政府也致電台灣駐使，表達堅定維繫兩國邦誼的立場；聖露西亞外長包提斯（Alva R. Baptiste）13日至17日訪台期間，更多次代表露國總理皮耶（Philip J. Pierre）重申深化與台灣邦誼的立場；聖文森駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）17日在外交部春宴代表使節團致詞時，也重申對台灣的支持。

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外交部表示，誠摯感謝友邦政府在此重要時刻積極發聲挺台，並再次強調，台灣與宏國政府的溝通從未間斷，外交部會盡最大努力維持台宏邦誼，但台灣絕不會與中國進行金錢競逐。

外交部強調，台灣已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，也一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮台灣的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方80多年友誼的錯誤決定。（編輯：楊凱翔）1120320