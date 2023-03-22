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參與十軍團教召 甕缸雞老闆：沒有國家都是空談

2023/3/22 11:43
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（中央社記者蘇木春台中22日電）陸軍十軍團今天在台中進行「14天教育召集訓練」，演練遇敵機臨空、小部隊襲擾及戰傷救護等狀況處置；其中教召員沈志堅為甕缸雞店負責人，他表示，沒有國家都是空談，因此接到教召令就馬上報到。

十軍團今天告訴中央社記者，第五作戰區台中市後備旅於今年2月編成，獨立執行教召訓練及後備部隊動員編成，此次辦理「14天教育召集訓練」，有600多人參與演訓，目的在於驗證責任區動員及後備軍人訓練能力。

台中市後備旅今天在台中市南區進行綜合演練及驗證，實施「作戰計畫演練－行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，演練遇敵機臨空、小部隊襲擾及戰傷救護等狀況處置。

其中參與的召員沈志堅，級職為上尉參謀主任，他畢業於陸軍官校專科90年班，服役15年退伍後，在雲林縣經營甕缸雞生意，他接到教召令就放下工作報到。

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沈志堅接受媒體聯訪時表示，身為國家的國民他認為只要接到召集令，就要立刻回來接受訓練，與他3年前7天的教召相比，這次非常充實，有射擊、行軍及戰術位置等各種演練，身上裝備也很精良，感受到這14天沒有白來。

媒體提問參加教召是否造成營業損失，沈志堅認為，教召比較重要，且感覺最近台海比較緊張，因此接到教召令就馬上報到，「沒有國家什麼都是空談」，也希望大家接到教召令，應排除一切雜務投入。（編輯：陳仁華）1120322

#沈志堅
#陸軍十軍團
#台中市
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