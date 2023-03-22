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孫曉雅訪高雄 與陳其邁暢談城市經貿

2023/3/22 17:30（3/22 17:56 更新）
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美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左）22日到高雄拜會市長陳其邁（右），陳其邁特別致贈虎頭柑茶禮盒歡迎孫曉雅。（高雄市政府行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月22日
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左）22日到高雄拜會市長陳其邁（右），陳其邁特別致贈虎頭柑茶禮盒歡迎孫曉雅。（高雄市政府行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月22日
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天到高雄拜會市長陳其邁，雙方就經貿、供應鏈重組等議題交換意見。陳其邁表示，高雄加速進行產業轉型，歡迎美國企業到高雄投資。

孫曉雅今天到高雄與陳其邁會面，孫曉雅首先感謝陳其邁撥冗接待，也恭喜陳其邁成功連任市長，雙方並針對經貿、供應鏈重組及產業等議題交換意見。

高雄市行政暨國際處事後發布新聞稿表示，陳其邁歡迎孫曉雅再度造訪高雄，表示高雄市長期以來與美國在台協會互動密切，也希望在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時期邁向解封之際，能使國際交流恢復常態。

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陳其邁並盼與美國在經貿、供應鏈重組、資通訊產業等領域展開合作，並指出台灣廠商善於代工及整合，如能整合美方創新技術，並使雙邊貿易和人才流通順暢，進而進行產業重組，對雙方至關重要。

陳其邁並表示，因應產業重組加速，高雄加速進行產業轉型，也歡迎美國企業到高雄投資，持續擴大與美國的合作，共同整合周邊國家市場，將對雙方帶來益處。（編輯：謝雅竹）1120322

#陳其邁
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陳其邁
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