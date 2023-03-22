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蔡總統：全力協助國內產業、廠商國際市場布局

2023/3/22 19:35（3/22 23:46 更新）
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總統蔡英文22日出席「進出口商業同業公會全國聯合會2023年新春聯歡晚會」時表示，希望透過跟美國的21世紀貿易倡議談判，與美國貿易可以更順暢，政府也將全力協助國內產業、廠商做國際市場布局。中央社記者王鴻國攝 112年3月22日
總統蔡英文22日出席「進出口商業同業公會全國聯合會2023年新春聯歡晚會」時表示，希望透過跟美國的21世紀貿易倡議談判，與美國貿易可以更順暢，政府也將全力協助國內產業、廠商做國際市場布局。中央社記者王鴻國攝 112年3月22日
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（中央社記者王鴻國新北22日電）總統蔡英文今晚表示，希望透過跟美國的21世紀貿易倡議的談判，能跟美國貿易可以更順暢，政府也將全力協助國內產業、廠商做國際市場布局。

蔡總統今晚到新北市新莊典華會館出席「進出口商業同業公會全國聯合會2023年新春聯歡晚會」，獲得現場熱烈歡迎，蔡總統也和與會人員合影留念。

蔡總統致詞時表示，台灣去年對外貿易總額超過9000億美元，其中無論是進出口都創下新高，今年要面對的挑戰很多，包含俄烏戰爭下的國際局勢，還有主要國家貨幣緊縮等。

蔡總統表示，政府不會讓大家孤單，受到疫情衝擊的產業跟中小企業，政府會加強照顧，最近走訪好幾家中小企業，到第一線說明政府對於疫後特別預算的運用，規劃透過專案貸款跟利息補貼，協助產業跟中小企業邁向數位化、智慧化的轉型、升級，面對國際趨勢要求，要減碳低碳生產，也會撥出資源幫助中小企業落實淨零轉型。

蔡總統也針對拓展台灣經貿空間的議題表示，政府一直努力讓台灣成為全球供應鏈的關鍵力量，今年1月已經完成跟美國的21世紀貿易倡議的第2輪談判，內容涵蓋貿易便捷化、數位貿易勞工權益等議題，期望這些議題談完後，可以進入關稅談判部分。

蔡總統表示，希望透過跟美國的21世紀貿易倡議的談判，能跟美國貿易可以更順暢，除了跟美國加強經貿合作，政府也持續擴展新南向、日本、歐洲的經貿對話，全力協助國內產業、廠商做國際市場布局，面對經濟衝擊，政府一定會做大家的緩衝海綿，一起度過全球局勢下的挑戰。（編輯：李錫璋）1120322

總統蔡英文（左2）22日晚間到新北市新莊典華會館，出席「進出口商業同業公會全國聯合會2023年新春聯歡晚會」。中央社記者王鴻國攝 112年3月22日
總統蔡英文（左2）22日晚間到新北市新莊典華會館，出席「進出口商業同業公會全國聯合會2023年新春聯歡晚會」。中央社記者王鴻國攝 112年3月22日
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