太陽花學運暴力驅離遭糾正 警政署深切檢討

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（中央社記者劉建邦、林長順台北23日電）監察院今天公布太陽花學運「占領行政院」行動調查報告，糾正警政署等5個機關。台北地檢署表示，收到糾正案後再研處；警政署指尊重調查，會深切檢討並精進執法作為。

太陽花學運「占領行政院」行動屆滿9年前夕，監察院通過糾正行政院、內政部、警政署、台北市政府警察局、台北地檢署，今天公布調查報告，直指8項缺失，並強調受到傷害的民眾有得到真相、得到正義回復的權利。

北檢對此表示，收到糾正案文後再行研處。警政署指出，尊重監察院調查，深表遺憾並檢討及精進執法作為，各警察機關近年處理聚眾活動，已兼顧民眾集會遊行權益及公共利益，大型集會遊行少有傳出人員受傷。

警政署表示，持續精進員警處理聚眾活動的教育訓練、規範及裝備等面向，包含現職員警、警校學生人權課程等，全面提升執勤技巧。

警政署指出，對於民眾舉辦集會遊行活動秉持依法行政及保障合法、取締非法、防制暴力立場，尊重保障人民集會遊行權益及公共利益，並持續加強教育訓練。

台北市警察局表示，尊重監察院調查，自民國103年至今持續就情資蒐報、蒐證處理、媒體應處等提出精進，並針對人權保障議題加強教育訓練，合法合宜處理陳抗事件，相關檢討作為獲監察院認可。

立法院於103年3月17日通過服貿協議，引發太陽花學運占領立法院行動，當年3月23日深夜至24日凌晨抗議民眾轉往占領行政院，遭警方強行驅離。警方行動引發社會不少爭論，監察院在同年4月7日啟動調查。

歷經9年，監察院通過糾正行政院等5個機關應確實檢討改進，也要求行政院加強員警人權法治教育及追究時任現場指揮官的行政責任，防範未來再次發生類似事件。（編輯：蕭博文）1120323