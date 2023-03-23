太陽花學運占行政院案 監察院糾正5機關提8缺失

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（中央社記者林敬殷台北23日電）太陽花學運「占領行政院」行動屆滿9年前夕，監察院通過糾正行政院、警政署等5個機關，並於今天公布調查報告，直指8項缺失，並強調受到傷害的民眾有得到真相、得到正義回復的權利。

立法院於民國103年3月17日強行通過服貿協議，引發太陽花學運占領立法院行動，當年3月23日深夜至24日凌晨抗議民眾轉往占領行政院，遭警方強行驅離。警方行動引發社會不少爭論，監察院在該年4月7日啟動調查。

歷經9年，監察院日前通過糾正行政院、內政部、警政署、台北市政府警察局、台北地檢署，要求應確實檢討改進，也要求行政院加強員警人權法治教育及追究時任現場指揮官的行政責任，防範未來再次發生類似事件。

負責本案的監委范巽綠及施錦芳上午在監察院舉行記者會，范巽綠表示，調查中有8項發現：包括，1、民眾受傷人數為警方統計近4倍，民眾受傷數字被嚴重低估；2、警政署至今未議處失職人員；3、查證確認15名獲國賠民眾受傷地點，現場指揮官難辭其咎；4、司法機關認定警方驅離情形逾越比例原則。

5、警政高層部署及調派不當，員警使用暴力驅離。6、未確實對員警進行勤前教育，致少數員警不當執勤；7、蒐證影像處理不當致無法查明警察毆打民眾過程並追究暴力執法者；8、部分員警行為粗暴，執法過當，對民眾懷有惡意。

針對警方低估受傷民眾，范巽綠表示，監察院要求衛福部提供103年3月24日凌晨0時18分到晚間10時30分到周邊12家醫院的救護檢傷有166人，與警政署前副署長蔡蒼柏在民國109年10月14日接受監察院詢問「警察受傷191人，但未送醫，民眾受傷42人」，相差3.95倍。

不過，范巽綠稍後回應媒體如何斷定166人為抗議而受傷時表示，確實無法確定是在驅離過程中受傷的，但在調查過程中，醫院當時確實有「異常的，大量湧入」。

監察院調查發現，僅有台北市警局特勤中隊長胡光興在103年5月12日被申誡2次外，沒有其他指揮官或員警受議處，違反立法院審查104年度中央政府總預算案時的主決議。

監察院報告指出，警政單位為維持公共秩序報為官署依法排除非法入侵民眾尚非法所不許，但現場督導人員及指揮官對暴力視而不見；警方在本事件的規劃、執行及督導等均有未盡周延及應策進之處，使得最終警方以暴力驅離，造成警民嚴重衝突。

范巽綠表示，所有蒐證的光碟很早就送給台北地檢署，後來發現地檢署並沒有勘驗，把資料調回來後詳細勘驗，這些蒐證內容不足以判定到底是誰動手，行政院錄影品質更不好，蒐證紀錄影像處理完全違背規定，漫不經心。

范巽綠說，警民衝突後的自訴案件，包括殺人未遂等都沒有成立，司法的部分現在都已經告終了，監察院現在的要求的是行政機關要負責行政懲處，不管是立院決議，或監察院的要求，還有所有受到傷害的民眾，都應該有知道真相的權利，得到正義回復的權利。（編輯：蘇志宗）1120323