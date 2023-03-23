太陽花學運警方暴力驅離遭糾正 行政院：務實檢討

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（中央社記者賴于榛台北23日電）監察院糾正警方用暴力手段驅離太陽花學運人士，行政院今天表示，須深刻體認到民主人權得來不易，如何強化警察在執法過程中的人權教育意識也無比重要，行政院會虛心受教，務實檢討改善。

民國103年太陽花學運一度占領行政院，後遭警方驅離，監察院近日通過監委調查報告，指警察機關以逾越比例原則的暴力手段執行驅離，同時通過糾正行政院、內政部、警政署、台北市警察局等單位。

行政院代理發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時指出，在太陽花學運占領行政院9週年前夕，監察院因警方執法不當對行政院等單位提出糾正案，對比台灣近年在民主自由的傲人成績，9年前的事件可以說是民主的恥辱。

羅秉成說，大家須深刻體認民主人權得來不易，集會自由是民眾基本權利之一，警察應該要維護行使集會權利者，但當年執法過程，除了監察院指出若干缺失，也已有若干案件因為執法不當、權力濫用、違反比例原則等情形被判決國賠成立。

羅秉成表示，警察是民眾保母，除保護民眾生命財產、維護社會秩序，也要保護民眾基本權利的行使，後續如何強化警察在公權力執法過程中的人權教育意識無比重要，任何持有公權力的公務員都應該要保障人權，所有執法都要符合比例原則，不能過當。

羅秉成指出，監察院在糾正案文要求加強警察執勤法治、人權素養、情緒管理調適訓練、辦理警察執勤應對態度技巧課程、教育宣導使用網路平台發言用語的妥適性，以及特殊緊急情況下應該要重視行前教育等，這些行政院都會虛心受教，務實檢討改善。

至於監察院糾正報告提及警察指揮系統當中應該還有人須負責，羅秉成表示，這部分將在糾正報告寄達行政院後，考慮是否合理適切回應監察院的糾正。（編輯：蘇志宗）1120323