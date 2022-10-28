太陽花占行政院案 2被告破壞拒馬判刑4月定讞

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太陽花學運攻占行政院案被告許順治、李冠伶因破壞鐵拒馬，更一審各判刑4月，得易科罰金。圖為民國103年反服貿民眾和學生闖入行政院。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北28日電）太陽花學運攻占行政院案，魏揚等7人被控涉煽惑罪，獲判公訴不受理確定。同案被告許順治、李冠伶因破壞鐵拒馬，更一審各判刑4月，得易科罰金，案經最高法院駁回上訴定讞。

太陽花學運發生於民國103年3月間，其中攻占行政院部分，時任黑色島國青年陣線成員魏揚及陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭、許順治等7人被起訴煽惑他人犯罪。

許順治、李冠伶被控破壞行政院外拒馬，則遭檢方依損壞公務員職務上掌管之物品罪起訴。

一審台北地方法院判魏揚等7人煽惑部分無罪，許順治、李冠伶各判4月；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，煽惑部分改判有罪，許順治、李冠伶破壞拒馬部分維持原判。

案經最高法院發回更審，高院更一審認為，魏揚等人的行為應屬教唆或幫助的範疇，而非刑法煽惑罪，但因行政院撤告，判決公訴不受理確定。

許順治、李冠伶被控破壞拒馬部分，2人主張是緊急避難，適用「公民不服從」及「抵抗權」。

更一審認為，許順治、李冠伶破壞鐵拒馬具有暴力性，且非最後不得已的手段，與緊急避難要件不符，維持一審有罪的認定，依毀損公務員掌管物品罪，各判刑4個月，得易科罰金。

最高法院日前駁回許順治、李冠伶上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1111028