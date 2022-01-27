太陽花學運政院驅離 二審判北市警賠周倪安等人141萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

太陽花學運群眾行政院前靜坐認為遭暴力驅離請求國賠，一審判北巿警局應賠前立委周倪安等人共新台幣111萬餘元；二審27日判北巿警局再多賠約30萬元。圖為2014年3月23日太陽花學運期間，民眾在行政院廣場靜坐抗議。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北27日電）太陽花學運群眾行政院前靜坐認為遭暴力驅離請求國賠，一審判北巿警局應賠前立委周倪安等10人共新台幣111萬餘元；雙方提上訴，二審今天判北巿警局再多賠約30萬元。可上訴。

民眾周榮宗、前立委周倪安等30人於民國106年間提起國賠訴訟，控告對象為台北巿政府及台北巿警察局，訴訟期間有人撤回訴訟，其中周榮宗死亡，訴訟由妻子及子女共5人承接，一審台北地方法院辯論終結時共計29名原告。

一審於108年10月底宣判，認定周榮宗、李孟融、鄭運陽、陶漢、周倪安、林志傑、江政韓、蘇俊雄、黃昰森、黃貴蘭等10名原告，於事發當時在場且因員警執勤過當而受傷，除身體疼痛、對國家機關的失望而受有精神上痛苦，請求財物損失及賠償慰撫金，為有理由，判台北巿警局應賠10人共111萬1570元，其餘原告主張因證據不足，遭駁回而無法獲賠；台北巿政府非賠償義務機關，不必賠。

原告不服判決、也不服北巿府不必賠提起上訴；台北巿警局則不服要賠10人，提起上訴，二審由台灣高等法院受理，今天宣布，稍晚公布判決理由。（編輯：方沛清）1110127