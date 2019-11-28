太陽花案北市警判賠 柯文哲：上訴釐清判決疑義

（中央社記者梁珮綺台北28日電）太陽花學運案北市警局遭判賠，台北市長柯文哲表態會上訴，他今天說，上訴是要釐清判決書內有疑義部分，而相關人在案件中告來告去，導致彼此情緒不好，應有一個協商機制解決。

柯文哲上午出席2019科技輔具評選暨國際身心障礙日慶祝大會，接受媒體聯訪時，做上述表示。

台北市副市長黃珊珊則在記者會開始前接受聯訪，說明上訴緣由與目的。她說，為避免一審法官可能有偏狹或專斷，以及員警在值勤時，所謂的比例原則認定，必須讓員警有所適從，而這部分將尊重司法判決最後結果。

她表示，主要是釐清責任的分際，大規模的陳抗現場，員警一定會與民眾有肢體接觸，只是接觸過程中是否存在失當或過當的問題。

黃珊珊說，目前已一一檢視10名勝訴原告的相關事證，而現有的證據指出，員警認為在現場是執行命令，是否過當有待釐清，所以必須確認現場指揮官的調度，以及員警有沒有即時現場裁量權等。

她說，若員警真的有錯，該賠就會賠，市府不會縱容；若沒有直接證據，應尊重警察局上訴權利。

柯文哲重申，自己態度從頭到尾皆一致，認定太陽花學運是歷史事件與政治事件，但政治事件用法律解決時會有點卡。

他說，「太陽花學運當然是重大歷史事件，能不能讓大家盡量結束就結束，讓大家可以重新出發，每個人都要留在過去情緒，這種訴訟，坦白講，告來告去情緒都不好」。

柯文哲表示，若可以，能不能替警察、學生等被告安排一個協商機制，就此解決。

對於時力立委黃國昌反對上訴，柯文哲說，法律問題就回到法院處理，由律師進行攻防。

2014年太陽花學運群眾在行政院前靜坐遭暴力驅離案，今年10月30日一審北院採信前立委周倪安、民眾周榮宗等10人，當時因員警執勤過當而受傷，求償有理，判北巿警局應賠周等10人共新台幣111萬1570元。（編輯：李亨山）1081128