太陽花學運案北市府將上訴 原告律師：失望

（中央社記者劉世怡、范正祥台北27日電）太陽花學運案台北市警局遭判賠，台北市長柯文哲今天說「原則上，應該會上訴」。原告委任律師尤伯祥傍晚指出，對柯文哲決定上訴感到失望，呼籲應注重公益及法治維持。

律師尤伯祥接受電話訪問指出，對柯文哲決定上訴一事，感到失望，本案並非柯文哲所指沒有直接證據可證明警察施暴，法院已勘驗媒體拍攝帶、警方搜證帶，還有目擊者等都可證明警察涉及施暴，呼籲柯文哲應注重公益及法治維持。

前台聯立委周倪安受訪表示，「柯文哲要上訴，台聯為了公道，跟你沒完沒了！」她質疑，上訴之舉是因為「不敢得罪警察，目的要討好警察的選票」。

太陽花學運案台北市警局遭判賠，台北市長柯文哲今天說，爬梳過相關資料，目前沒有直接證據指前立委周倪安等10人受傷是警方施暴造成，「原則上，應該會上訴」。

2014年太陽花學運群眾在行政院前靜坐遭暴力驅離案，今年10月30日一審北院採信前立委周倪安、民眾周榮宗等10人，當時因員警執勤過當而受傷，求償有理，判北巿警局應賠周等10人共新台幣111萬1570元。（編輯：李亨山）1081127