太陽花學運案北市警判賠 柯文哲：應會上訴

（中央社記者梁珮綺台北27日電）太陽花學運案台北市警局遭判賠，台北市長柯文哲今天說，爬梳過相關資料，目前沒有直接證據指前立委周倪安等10人受傷是警方施暴造成，「原則上，應該會上訴」。

柯文哲上午赴台北市議會慰勞法規委員會，並接受媒體訪問時，做以上表示。

太陽花學運期間，群眾在行政院前靜坐遭驅離案，一審台北地院採信周倪安等10人主張當時因員警執勤過當而受傷，求償有理，日前判北巿警局應賠周等10人，共新台幣111萬餘元。

對於上訴與否，台北市警察局長陳嘉昌日前在市議會備詢時表態會上訴；柯文哲則說太陽花學運應是歷史事件，並且擔憂此案成判例。

他今天明確表示，「原則上，應該會上訴」，爬梳過相關資料後，並未有直接證據指周倪安等10人受傷是警方施暴造成，因此，沒有理由不上訴。

柯文哲說，上訴後，會再把事情釐清一遍，同時強調台北市政府在這件事情上，標準是從頭到尾都一致。

他也重申，太陽花學運屬於歷史事件、政治案件，「如果要不上訴，應該是兩邊都不上訴」。

另外，民主進步黨主席卓榮泰昨天稱台灣民眾黨新北市第三選區（三重）立委參選人李旻蔚是受柯文哲煽動才參選。

對此，柯文哲說，「阿婆袂生，牽拖隔壁」，許多人報名海選，想披民眾黨戰袍參選，「我們也不是來者不拒」，都是有經過面試，而李的個人條件不錯，年輕、女性且台風穩健，所以中央委員會投票同意。（編輯：戴光育）1081127