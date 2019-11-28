太陽花案柯文哲要上訴 周倪安：冷血市長

太陽花學運案台北市警局遭判賠，北市府決定提出上訴。台聯不分區立委參選人周倪安（前右）、潘厚勳（前左）28日下午到市府前席地而坐，舉大字報表達不滿。中央社記者梁珮綺攝 108年11月28日

（中央社記者梁珮綺台北28日電）太陽花學運案北市警局遭判賠前台聯立委周倪安等人，台北市長柯文哲表態上訴。周倪安今天到台北市政府抗議，批柯是「冷血市長」，表示北市府若上訴到底，她會奉陪到底。

周倪安、台聯文宣部主任潘厚勳下午到台北市政府抗議，批評柯文哲是「冷血市長」，踐踏太陽花學運年輕人的鮮血，周倪安說，柯文哲所謂的標準一致是指「警察打人，沒被拍到就不算數」，而這套標準對人民極度苛刻，對公權力無比縱容。

她說，2014年3月24日當晚，警方包圍行政院，控制現場、驅趕記者，當晚警察沒有抓到任何一個「攻擊民眾的暴徒」，也沒有制止任何一個「自傷自殘的民眾」，而是警棍在現場飛舞、警盾起落。

周倪安質問柯文哲，「你不會記得嗎？你不知道你是踏著太陽花年輕人的鮮血站上首都市長的寶座嗎」。

周倪安表示，每個被員警施暴的民眾拿不出證據，但是，證據就在行政院內的監視器與每個員警的秘錄器裡，若台北市政府要上訴到底，她也會奉陪到底。

柯文哲上午出席活動，接受媒體聯訪時表示，太陽花學運案上訴是要釐清判決書內有疑義部分，而相關人在案件中告來告去，導致彼此情緒不好，應有一個協商機制解決。

2014年太陽花學運群眾在行政院前靜坐遭暴力驅離案，今年10月30日一審北院採信前立委周倪安、民眾周榮宗等10人，當時因員警執勤過當而受傷，求償有理，判北巿警局應賠周等10人共新台幣111萬1570元。（編輯：李亨山）1081128