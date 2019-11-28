更多編輯台推薦新聞：
科學家觀測到超大黑洞 挑戰恆星演化理論
科技

科學家觀測到超大黑洞 挑戰恆星演化理論

離岸風電排名第二 德萊茵集團考慮進軍台灣
產經

離岸風電排名第二 德萊茵集團考慮進軍台灣

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
太陽花學運政院驅離警判賠
2014年太陽花學運期間，群眾在行政院前靜坐遭驅離案，一審台北地院採信前立委周倪安等10人當時因員警執勤過當而受傷，求償有理，2019年10月30日判北巿警局應賠周倪安等10人，共新台幣111萬餘元。
太陽花學運政院驅離警判賠
新聞專題
太陽花學運政院驅離警判賠2/11

太陽花案柯文哲要上訴 周倪安：冷血市長

最新更新：2019/11/28 16:21
太陽花學運案台北市警局遭判賠，北市府決定提出上訴。台聯不分區立委參選人周倪安（前右）、潘厚勳（前左）28日下午到市府前席地而坐，舉大字報表達不滿。中央社記者梁珮綺攝　108年11月28日
太陽花學運案台北市警局遭判賠，北市府決定提出上訴。台聯不分區立委參選人周倪安（前右）、潘厚勳（前左）28日下午到市府前席地而坐，舉大字報表達不滿。中央社記者梁珮綺攝　108年11月28日

（中央社記者梁珮綺台北28日電）太陽花學運案北市警局遭判賠前台聯立委周倪安等人，台北市長柯文哲表態上訴。周倪安今天到台北市政府抗議，批柯是「冷血市長」，表示北市府若上訴到底，她會奉陪到底。

周倪安、台聯文宣部主任潘厚勳下午到台北市政府抗議，批評柯文哲是「冷血市長」，踐踏太陽花學運年輕人的鮮血，周倪安說，柯文哲所謂的標準一致是指「警察打人，沒被拍到就不算數」，而這套標準對人民極度苛刻，對公權力無比縱容。

她說，2014年3月24日當晚，警方包圍行政院，控制現場、驅趕記者，當晚警察沒有抓到任何一個「攻擊民眾的暴徒」，也沒有制止任何一個「自傷自殘的民眾」，而是警棍在現場飛舞、警盾起落。

周倪安質問柯文哲，「你不會記得嗎？你不知道你是踏著太陽花年輕人的鮮血站上首都市長的寶座嗎」。

周倪安表示，每個被員警施暴的民眾拿不出證據，但是，證據就在行政院內的監視器與每個員警的秘錄器裡，若台北市政府要上訴到底，她也會奉陪到底。

柯文哲上午出席活動，接受媒體聯訪時表示，太陽花學運案上訴是要釐清判決書內有疑義部分，而相關人在案件中告來告去，導致彼此情緒不好，應有一個協商機制解決。

2014年太陽花學運群眾在行政院前靜坐遭暴力驅離案，今年10月30日一審北院採信前立委周倪安、民眾周榮宗等10人，當時因員警執勤過當而受傷，求償有理，判北巿警局應賠周等10人共新台幣111萬1570元。（編輯：李亨山）1081128

延伸閱讀
太陽花學運政院驅離 一審判北巿警賠周倪安等人百萬元太陽花學運國賠案 周倪安：國家有錯遲來正義

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報