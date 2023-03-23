民眾黨舉行臨時線上黨代會 決定辦節能家園論壇

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（中央社記者郭建伸台北23日電）台灣民眾黨今天舉行第一次臨時線上黨代表大會，黨主席柯文哲、秘書長周台竹，以及民眾黨立法院黨團總召邱臣遠列席，藉以提升黨中央與黨代表溝通管道，並在律師見證下，聽取黨代表提案連署建議，最終通過4項決議。

民眾黨今天晚間發布新聞稿指出，黨代表提案項目共5項，包括「保障黨代表大會提案權，爰擬具『台灣民眾黨黨員代表大會提案辦法』草案一份」、「提供黨員與民眾可理性討論交流的能源論壇；期許提出兼顧2050年淨零碳排的潔能家園」、「請公開透明財務狀況」、「建構政策（議題）的網路參與附議平台與回饋機制」，及「保障黨員代表提案權之完整性」。

民眾黨說，會中有黨代表提出針對台灣缺電問題，應該借鏡日本、韓國發展核能、綠能取代現有燃煤發電，並舉辦「潔能家園、安全轉型」論壇，主席柯文哲指示通過，將由黨中央主責舉辦並發起公民討論。

民眾黨表示，關於黨代表提出公開透明財務狀況，以「季」為單位讓黨員知曉黨費去向，考量人力因素仍維持半年一次，由每個縣市黨部整理財務報告發給該縣市黨員。

民眾黨指出，最終5項提案經過充分溝通討論，4案投票通過。（編輯：林克倫）1120323