台宏邦交不穩 鄭文燦：友善互惠尊嚴爭取友邦支持

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（中央社記者賴于榛台北24日電）台灣與宏都拉斯邦交恐生變，行政院副院長鄭文燦今天說，台灣在外交上是秉持最大努力、最大善意與最大合作原則爭取每一個友邦的支持，秉持友善、互惠、尊嚴，不炒短線也不與中國競逐金錢外交。

台宏邦交不穩，外交部昨天表示，宏都拉斯堅持派遣外長赴中國洽商建交，台灣已決定立即召回駐宏大使，表達強烈不滿。

鄭文燦今天出席2023台灣人才永續行動論壇，他會後受訪表示，中華民國台灣在外交上是秉持最大努力、最大善意、最大合作原則爭取每一個友邦的支持，台灣對宏都拉斯有很多外交的合作與援助計畫，也都是秉持彼此信任與互惠的原則。

他表示，台灣並未與中國進行金錢外交競賽，且中國在一帶一路、亞投行這類債務外交上，對於當地國也沒有帶來經濟成長或是公共建設助益。

鄭文燦說，台灣不會炒短線，而是希望維持長期的外交友誼，友善、互惠、尊嚴是處理外交議題的基本出發點，外交部也會以這個立場處理台宏之間的外交關係。

另外，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）日前指出，中國國家主席習近平指示共軍2027年前為犯台做好準備，不可低估野心。

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鄭文燦說，中國軍力成長明顯可見，且中國國防經費也不透明，其戰略意圖對於區域安全、全球安全都構成挑戰，美國應該是以高標準評估中國軍力在2027年之後會到一個新階段。

他表示，美國許多善意提醒證明國防建設的重要，而台灣要確保國防安全，目前各項準備工作都是要提高台灣在和平方面的籌碼，面對中國的挑戰，台灣既不挑釁也不會畏懼壓力。（編輯：林淑媛）1120324