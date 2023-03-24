趙少康：侯友宜民調持續下降 黨中央徵召不應再拖

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）中廣董事長趙少康今天公布民調指出，新北市長侯友宜的支持度持續下降，黨中央要徵召就要快，不要再拖，若及時挽救可能還有救，再拖下去就沒救了。黨主席朱立倫不要像4年前的主席吳敦義一樣，搞垮好局面。

趙少康今天召開記者會，公布2023年政府首長施政滿意度調查，以及2024年總統選舉候選人民意調查。他指出，侯友宜支持度持續往下走，已落後副總統賴清德，甚至與民眾黨主席柯文哲拉平，所以要徵召就要快，不要再拖，不然支持度還會往下掉，任何英雄都不堪歲月的折磨與消耗。

趙少康指出，賴清德已定於一尊，柯文哲民調也算穩定，但國民黨人選迄今未定，讓人有很多想像空間，會去猜測朱立倫是要徵召侯友宜，還是鴻海創辦人郭台銘，或是自己想出來選；「朱立倫當黨主席最大的問題，就是大家永遠不知道朱立倫在想什麼。」

趙少康說，吳敦義就是搞垮了當時的好局面，現在好好的局面，眼看也要被朱立倫搞垮，他現在提出民調，就是要警告，不要再走到那一步去。他認為，國民黨主席好像一個魔戒，戴上去後人就變，做的事、說的話都變得很奇怪。

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趙少康強調，侯友宜早就該表態，朱立倫也早就該做決定。他呼籲黨中央要趕快決定，大家眾志成城，全力輔選，才會有機會，從民調來看，若及時挽救可能還有救，再拖下去就沒救了。

至於曾表態有意爭取國民黨提名參選總統，現在想法為何，趙少康則說，他最早就表明，如果沒有比他合適者，他就會出來爭取總統提名，不過現在看到郭台銘、侯友宜有意願，就不一定要非他不可，這是他一向的立場。（編輯：趙蔚蘭）1120324