民進黨台東立委初選 賴坤成捲土重來挑戰劉櫂豪

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）下屆台東縣立委選舉民進黨內初選，前立委賴坤成捲土重來挑戰現任立委劉櫂豪，黨員評估協調2人的空間有限。

下屆立委選舉民進黨內初選領表登記今天截止，台東縣選區有劉櫂豪、賴坤成登記。其中，劉櫂豪22日完成登記，爭取立委連任。賴坤成今天完成登記。

爭取支持，劉櫂豪喊出「感謝有您！為了更好的台東，我們一起堅定邁步向前！」；賴坤成宣示「重返國會，台東躍進」。黨員私下評估，2人似乎沒有協調空間。

劉櫂豪接受中央社記者訪問表示，過去10多年他致力改善台東各項建設，例如EMU3000台鐵新採購城際列車投入東部運輸，2019年台9線南迴公路拓寬善工程完工啟用，2020年南迴鐵路電氣化通車；總工程經費新台幣456億元的花東鐵路雙軌化預定今年4月下旬動工，2027年完工，完工後每小時單向台東台北列車可達8列次。

他指出，還有南迴鐵路沿線車站的改善即將於今年招標，南迴鐵路雙軌化可行性評估目前進行中，台23線泰源路口的隧道工程即將動工；為提升學生學習環境，爭取包括豐田國中足球場、寶桑國小體育在內各校的操場跑道、風雨球場、廁所、視聽設備等經費。

劉櫂豪表示，同時致力衛福部台東醫院成功分院營運並開設洗腎中心；另外，幫助農民爭取各項資材補助，例如釋迦防風鐵條補助，在這2年鳳梨釋迦銷往中國受阻時，更全力協助農民促進內銷及開拓外銷國。

賴坤成今天完成黨內初選登記，他接受媒體聯訪時宣示只當1屆立委。他並提出3項政見，首先是台東人最關心的「公地放領」，包括台糖租地讓售及國有地放領，落實土地正義。

其次，整合醫療與學術資源，提升台東馬偕醫院為「準醫學中心」；推動台東大學設立「健康學院」，提供護理、藥學、復健、長照等課程。

最後是在台東打造國際南島文化園區，參照玻里尼西亞文化中心與楊百翰大學合作模式，以及參加2024夏威夷太平洋藝術節、2025大阪世界博覽會。推動日本與那國島－台灣後山蘭嶼－菲律賓巴丹島直航，發展觀光、貿易、文化等交流。

前台東縣長陳建年從台北趕回台東，陪賴坤成完成登記。陳建年表示，他也為賴坤成的南島文化園區背書。（編輯：戴光育）1120324