民進黨基隆市立委初選 張秉鈞鄭文婷張之豪登記

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨基隆市立委初選24日登記截止，共有黨籍市議員張秉鈞（右）、鄭文婷（右2）、張之豪（右3）3人角逐。（民進黨基隆市黨部提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年3月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆24日電）民進黨基隆市立委初選今天登記截止，共有市議員張秉鈞、張之豪、鄭文婷3人角逐。市黨部表示，將先協調至4月18日，若不成就辦初選。

民進黨宜蘭縣立委初選登記作業部分，這次只有現任立委陳歐珀登記，要挑戰四連霸，民進黨中執會預計5月正式公告提名名單。

已連任兩屆的現任立委蔡適應日前宣布不參選連任。近日，有人陸續向民進黨基隆市黨部領表，但都沒有人登記，今天一口氣分別有張秉鈞、張之豪、鄭文婷3人完成登記。

張秉鈞、張之豪和鄭文婷都說，基隆進步不能停頓，基隆捷運相關預算必須有人在中央看顧，他們願意承擔起責任，為基隆努力付出，也承諾願意透過公平民主機制，藉由君子之爭產生最強的參選人，選後會團結起來打贏2024年大選。

基隆藍營部分，目前已有市議員林沛祥與何淑萍2人表態參選。國民黨基隆市黨部表示，初選作業將在4月之後展開。

陳歐珀發表聲明指出，感謝民進黨員的成全與支持，讓他過去有機會為宜蘭爭取各項重大建設，未來最重要的政見就是監督高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化、國道5號銜接蘇花公路改善路段等案的規劃進度，希望早日完工。

國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮說，國民黨不辦理初選登記，將設「9人小組」物色人選，近日會召開首次會議，對於相關人選交換意見，之後將把最後人選報請黨中央，由黨中央徵召。（編輯：張銘坤）1120324