傳因排黑條款不禮讓趙正宇 民進黨：認知錯誤

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（中央社記者溫貴香、謝佳珍台北25日電）民進黨發言人林楚茵今天表示，民進黨排黑修法主要針對「黑金槍毒」嚴格規範，媒體報導指因排黑故不禮讓立委趙正宇，顯有認知差異與錯誤，且趙正宇有關財產來源不明等罪已獲不起訴。

民進黨視桃園市第6選區為艱困選區，2016與2020年立委選舉，兩度禮讓無黨籍的趙正宇參選，因民進黨在這次艱困選區也適用「排黑條款」，一審有罪確定不予提名或合作，媒體報導，趙正宇2022年涉及財產來源不明罪部分無罪，但因逃漏稅捐罪遭判處6月徒刑，禮讓機會不大。

林楚茵下午透過新聞稿表示，民進黨對包括桃園第6選區在內的16個艱困選區，將由大選提名策略小組討論後徵召，或與其他理念相同政黨、或無黨籍人士合作。

林楚茵說，民進黨排黑條款比選罷法更嚴格，新增曾參與犯罪組織者、性侵害犯罪或兒少性交易者，並針對曾犯檢肅流氓、毒品及槍砲彈藥者，從判決確定改為經起訴，以及取消緩刑滿10年可參選的「10年條款」。所以桃園第6選區立委趙正宇並不在此限。

趙正宇表示，無端涉入的案件早已不起訴及無罪，卻因檢調未善盡調查職責，導致他被錯誤羈押，即便是清白之身，卻始終遭受輿論議論，至今仍感到公義不存。呼籲各界在發表任何言論前，都應善盡查證責任，莫成為助長謠言的幫凶。

趙正宇說，作為無黨籍立委，每逢選舉期間，這類意圖詆毀個人形象的流言屢見不鮮，近日他才剛為選區爭取到交通部補助新台幣3億元的大湳森林公園地下停車場興建經費，這類流言馬上又再度作祟，許多擬參選者若想以此圖個人政治利益，不如多為選區做些實事。（編輯：林興盟）1120325