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蘇清泉按鈴提告選務人員 指違法事證多

2023/3/29 10:37
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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）國民黨屏東縣長落選人蘇清泉今天到屏東地檢署按鈴提告選務人員，蘇清泉表示，很多難以置信違法事證，感到無力又無助，決定提起違反選罷法、偽造文書及瀆職等刑事訴訟。

去年九合一大選，國民黨蘇清泉以1萬多票差距敗給民進黨周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，蘇清泉改提出選舉無效及當選無效訴訟，歷經準備程序庭，合議庭評議不准予勘驗711個投開票所的選舉人名冊，但可閱覽，後也准予勘驗12個投開票所共1萬2343張選票，25日驗票結果僅10張有爭議，待合議庭認定。

蘇清泉告訴中央社記者，去年大選後陸續提出民事訴訟，審理過程感到無力又無助；經律師團隊閱覽選舉人名冊，發現其中有一整頁都以手印領票，但卻未經過主任管理員及主任監察員會章，很多難以置信的違法事證，決定對選務人員提出違反選舉罷免法、偽造文書、瀆職等刑事訴訟。

蘇清泉說，全屏東共711個投開票所，律師團隊提出需要重新勘驗的投開票所100多個，但法院卻只准驗12個，落差非常大。

蘇清泉律師強調，依閱覽選舉人名冊發現的事證，將針對第7、22、421號投開票所共8名選務人員提起刑事訴訟，陸續整理違法事證中，後續也會提追加告訴。（編輯：郭諭儒）1120329

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