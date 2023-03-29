接見旅日僑胞 陳建仁籲運用影響力助台灣參與國際

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行政院長陳建仁（右）29日下午接見日本僑界訪團時表示，日僑與當地政要關係都良好，盼藉由在僑居地的影響力，協助讓主流社會支持台灣參與國際組織的正當要求。中央社記者謝佳璋攝 112年3月29日

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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院長陳建仁今天接見日本僑界，除歡迎僑胞返台，也呼籲僑胞運用在僑居地的影響力，協助讓主流社會支持台灣參與國際組織的正當要求。

陳建仁今天在行政院大禮堂接見「日本、京都、大阪、神戶、四國、廣島華僑總會返台參訪團」。他致詞時表示，日本京都大阪神戶四國廣島華僑總會是歷史悠久的僑會，在異鄉土地發揮台灣人打拚的精神，創造一片新天地，事業有成之際也回饋當地社區，促進台日交流，為台灣爭取各種支持力量。

陳建仁說，面對俄烏戰爭後續影響和全球通膨壓力、氣候變遷和國際形勢變化，政府積極推動疫後復甦，希望打造溫暖堅韌的台灣，未來行政團隊將持續強化台灣經濟韌性和應變能力，加速數位轉型與淨零轉型等，持續推動前瞻建設、六大核心戰略產業，鞏固台灣在世界的科技領先地位。

他表示，台灣在世界有一席之地，就是因為有許多良善熱心、與時俱進和不忘土地的台灣人，在日僑胞與當地政要關係都良好，希望藉由在僑居地的影響力，協助讓主流社會支持台灣參與國際組織的正當要求。

中華民國留日京都華僑總會會長魏禧之表示，台日在歷史、文化和觀光領域皆有不可分割的緊密關係，近年來交流也越來越密切，彼此更是重要的鄰居，未來華僑總會將利用各層面影響力和廣大的人脈，呼籲日本各界持續支持台灣。

魏禧之也說，政府最近普發現金新台幣6000元和提供國際觀光客5000元消費金，並沒有忘記僑胞，他回到日本後，將大力宣傳、呼籲更多僑胞與日本人到台灣觀光旅遊。（編輯：楊蘭軒）1120329