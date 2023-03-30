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AIT主席：美致力全球夥伴關係納入台灣

2023/3/30 11:29（3/30 11:41 更新）
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美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）於美東時間29日表示，美國正努力建立將台灣納入的全球夥伴關係，向台灣合作夥伴提供外交援助，讓台灣有意義參與國際組織與多邊論壇，並與理念相近夥伴密切合作。中央社記者江今葉紐約攝 112年3月30日
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）於美東時間29日表示，美國正努力建立將台灣納入的全球夥伴關係，向台灣合作夥伴提供外交援助，讓台灣有意義參與國際組織與多邊論壇，並與理念相近夥伴密切合作。中央社記者江今葉紐約攝 112年3月30日
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（中央社記者江今葉紐約29日專電）新任美國在台協會（AIT）主席羅森柏格今天表示，美國正努力建立將台灣納入的全球夥伴關係，向台灣合作夥伴提供外交援助，讓台灣有意義參與國際組織與多邊論壇，並與理念相近夥伴密切合作。

羅森柏格（Laura Rosenberger）20日正式走馬上任，這是她首度以美國在台協會主席身分在美接待過境的台灣總統。

她今晚出席總統蔡英文過境紐約的僑宴致辭時表示，在美的台灣商業與公民領袖是經濟、文化與台美相互尊重的重要推動力，對美國社會多元化與豐富性，以及美台關係的穩固至關重要，也反映在美台非官方關係上。40多年來，美國對台政策係基於台灣關係法、美中三公報、六項保證為指引的一中政策，

羅森柏格指出，台灣是美國第8大貿易夥伴也是科技動能，她期待協商中的美台21世紀貿易倡議能取得快速進展，並透過增加投資與貿易，擴大在關鍵供應鏈的合作。

她表示，美方正努力建立包括台灣在內的全球夥伴關係，像是向台灣合作夥伴提供外交援助計畫，讓台灣有意義參與國際組織與多邊論壇，與理念相近的夥伴密切合作，協助他們了解台灣在全球經濟發揮的重要作用。台灣是民主燈塔、共享價值，美方很榮幸能擁有的夥伴。

羅森柏格指出，維護和平與穩定是美國長期奉行政策的核心驅動力，和平穩定不僅對區域，也對全球安全與繁榮至關重要。她感謝蔡總統對美國以及全世界對和平、穩定與繁榮的承諾。

今晚出席僑宴的美方政要還包括新澤西州州長墨菲（Philip Murphy）、紐約州參議員曲怡文等人。

曾經在亞洲工作時多次造訪台灣的墨菲，自曝在台灣交到一生知己。他提到台灣與新澤西州的深厚友誼與夥伴關係，當地有許多以新澤西州為家的台灣人，為新澤西州增添鮮豔色彩。

墨菲表示，完全支持美國總統拜登（Joe Biden）與國務卿布林肯（Antony Blinken）為確保台灣和平穩定，並為此保持所有溝通管道暢通所做的努力。（編輯：馮昭）1120330

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