游錫堃：安倍晉三是國際上非常偉大的政治家

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（中央社記者林敬殷台北30日電）立法院長游錫堃今天出席已故日本首相安倍晉三紀念影像展。他表示，安倍晉三是一位偉大的政治家，也是國際上非常偉大的政治家，是台灣人永遠懷念的英雄。

游錫堃上午偕同夫人楊寶玉出席影像展，他向在場協助導覽的日本產經新聞台北支局長矢板明夫透露，他很少做夢，但在上禮拜四竟然夢到安倍晉三，夢境中的安倍晉三很年輕、身形苗條，笑容滿面，步伐很快地走向他，今天就來影像展看他，感覺很奇妙。

游錫堃回憶起自己擔任總統府秘書長時，曾在日本見過3次安倍晉三，安倍晉三當時是日本自民黨幹事長。

游錫堃說，安倍晉三已經離開快要1年，但今天來看安倍晉三攝影展，還是非常哀傷。他去年11月底也在東京看過安倍晉三的攝影展，雖然有些照片是重複的，每一張照片他都覺得非常珍貴、非常親切及有意義，尤其安倍晉三對台灣的愛，令人永遠難以忘懷。

游錫堃表示，安倍晉三是一位偉大的政治家，也是偉大的戰略家，是台灣人永遠懷念的英雄。安倍晉三在戰略上提出「台灣有事，就是日本有事」，美國在2018年將太平洋司令部改為印太司令部，還有「印太」這個觀念，就跟安倍晉三有關係。

游錫堃指出，安倍晉三不只是日本的首相、政治家，也是國際上非常偉大的政治家，他非常懷念安倍晉三。

由國策研究院主辦的「不屈的政治家：安倍晉三紀念影像展」，展期從3月27日至4月10日，展出由日本產經新聞攝影的作品，加上安倍晉三的夫人安倍昭惠珍藏的生活照，總共近200張照片。（編輯：翟思嘉）1120330