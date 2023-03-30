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黃健庭訪趙少康 朱立倫：說明總統提名案採徵召

2023/3/30 15:10（3/30 15:46 更新）
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國民黨主席朱立倫（中）30日出席新竹縣褒忠義民廟創建235週年春祭大典，並接受媒體聯訪表示，黨中央已決定總統提名人選採徵召方式，同時也希望能團結所有力量，希望大家都能排除一切困難、團結勝選。前右為桃園市長張善政、前左為新竹縣長楊文科。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月30日
國民黨主席朱立倫（中）30日出席新竹縣褒忠義民廟創建235週年春祭大典，並接受媒體聯訪表示，黨中央已決定總統提名人選採徵召方式，同時也希望能團結所有力量，希望大家都能排除一切困難、團結勝選。前右為桃園市長張善政、前左為新竹縣長楊文科。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月30日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣30日電）中國國民黨秘書長黃健庭今天拜會中廣董事長趙少康，國民黨主席朱立倫今天表示，主要是傳達黨中央對於總統提名人選會採徵召方式，同時希望都排除障礙、團結勝選。

國民黨在22日的中常會上定調，將採徵召的方式提名總統參選人。黃健庭24日拜會有意爭取黨內提名參選總統的孫文學校總校長張亞中，今天是拜會也曾表態有意參選的趙少康。

朱立倫今天上午出席新竹縣褒忠義民廟創建235週年春祭大典，並接受媒體聯訪。記者提問，對於黃健庭今天拜會趙少康的看法。

對此，朱立倫表示，黃健庭先後拜會張亞中及趙少康，主要向他們表達黨中央已決定總統提名人選採徵召方式，同時也希望能團結所有力量，希望大家都能排除一切困難、團結勝選。

至於國民黨內呼籲應盡快徵召新北市長侯友宜參選總統，朱立倫表示，他與侯友宜是老同事，常常見面、通電話及傳簡訊，對於主要參選人的主客觀環境都有深入討論。

朱立倫指出，他上週也與鴻海集團創辦人郭台銘談過黨內會採徵召提名總統人選的決定。（編輯：戴光育）1120330

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朱立倫
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黃健庭
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