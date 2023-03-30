北市YouBike恢復前30分免費 柯文哲質疑蔣萬安大撒幣

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（中央社記者郭建伸台北30日電）台北市YouBike明年1月將恢復前30分鐘免費。前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲表示，天下沒有白吃的午餐，市庫不是用之不竭的聚寶盆，恢復過去政策必須問錢從哪裡來，質疑是討好選民大撒幣。

台北市長蔣萬安昨天表示，已指示交通局上半年要小規模增加YouBike車輛預計約1780輛，且前30分免費明年1月可上路。

柯文哲今天晚間透過臉書指出，他擔任台北市長時取消Youbike前30分鐘免費，改為前30分鐘收新台幣5元、市府補助5元，是因為Youbike設置的目的是推廣綠色運輸，鼓勵民眾多搭乘捷運、公車，最後一哩路再騎Youbike接駁。

柯文哲指出，當時調查發現，若全部免費，許多人會把Youbike當作運動休閒器材，統計顯示1個月只用一次的人達到70%，結果真正需要Youbike通勤的人一車難求，無法達成促進綠色運輸終極目的，更讓維修成本大為提高。

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柯文哲指出，使用Youbike前30分鐘雖然收5元，政府也要再補貼5元，記得他在台北市長任內，北市府每年就要補助2億多元，如今在站點與車輛數增加更多的狀況下，全部免費帶來的市庫支出與壓力，至少要增加一倍，一年上看5億元。

柯文哲指出，2019年、2020年時，新北、桃園市府曾因為前30分鐘免費政策，被自家審計處點名檢討，為了政府財政永續應回歸使用者付費；眼看新北、高雄市都已取消免費，台北市卻要討好選民大撒幣走回頭路，對綠色運輸推廣沒有實質好處。（編輯：林克倫）1120330