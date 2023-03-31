郝龍斌：朱立倫若表態不選總統 能去除不必要傳言

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨將透過徵召決定總統人選，但相關時程、辦法遲未定，也讓部分黨內人士質疑黨主席朱立倫，國民黨前副主席郝龍斌今天說，如果朱立倫能夠公開說沒打算要選總統，相信能去除不必要的傳言。

國民黨拍板將透過徵召決定2024總統人選，但相關提名辦法、時程卻未公布，讓黨內憂心持續拖下去，對藍營選情不利，甚至質疑朱立倫還沒放棄選總統。

郝龍斌今天上午接受廣播專訪時說，朱立倫曾說不用將自己放入總統民調中，他認為朱立倫已經放下，但既然已經放下，就應清楚講出來，釐清傳言；朱立倫如果能夠公開說沒打算要參選總統，相信能去除不必要的傳言，至於為何不說出口，也許是有個人的考量，但他實在是不了解是為什麼。

郝龍斌認為，現在國民黨主要的總統人選，以及黨的支持度都在下降，與這段時間的風風雨雨有關，可是他不悲觀，如果真的能夠提出最強候選人，也能適時釐清外界傳言，展現出團結氣氛，民調是會上升的。

郝龍斌也說，要贏得大選，總統提名要盡量減少爭議，他贊成用徵召的方式，問題是如何徵召、尤其是如何得到主要人選的認同與支持，讓社會覺得國民黨徵召的是最強人選，這是要努力的方向。在過程中萬一出現爭議，黨中央絕對不能模糊，第一時間要站出來，清楚說明。

此外，針對不分區立委名單，郝龍斌表示，這次不分區立委提名，絕對要公開、透明、社會能夠接受，他認為不分區立委應優先考慮有立委經驗者。過去有國民黨不分區立委，在立法院4年都還不清楚東南西北，搞出幾個笑話出來，這對國民黨的總統大選，影響很深遠。（編輯：翟思嘉）1120331