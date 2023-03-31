游錫堃呼籲中共停止迫害五月花號難民

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（中央社記者范正祥台北31日電）立法院長游錫堃今天在臉書發文，籲請民主國際立即伸出援手，一起拯救「五月花號」難民；他也向赴陸交流的前總統馬英九喊話，是否也可以就近呼籲中共當局，立即停止迫害「五月花號」難民。

游錫堃於臉書表示，上個月26日他才呼應美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）致函，呼籲美國政府，協助滯留泰國的中國「五月花號」異議份子，昨天看到新聞這16個家庭63位不堪中共宗教迫害的深圳改革宗聖道教會（Shenzhen Holy Reformed Church）信眾，一共35位孩子、28位大人，已經一起被逮捕帶到泰國移民拘留中心監禁，即將被驅逐出境。

他指出，中國選擇在第2屆民主峰會開幕之日，跨境施壓泰國逮捕難民的行徑，這對全球民主國家誓言阻止民主倒退的行動，無疑是一種嚴重的挑釁。

游錫堃表示，他也看到所認識的一些美國朋友們正在積極展開救援行動，大家希望泰國政府基於人道及人權善待這些難民，也呼籲全球愛好自由人權的國家，時間已經相當緊迫，大家要對中共迫害宗教難民嚴厲譴責，並呼籲民主同盟們開始行動，在泰國遣返前，尊重這些人的意願，防止這些良善的人被遣返中國，受到嚴厲對待的悲劇發生。

他指出，大家都應該展現仁慈，以人道寬容共同關心，「既以為人，己愈有；既以與人，己愈多」，信仰教導要拯救痛苦以及分享，期待大家行動起來，為世上遭受極權迫害的人們多做一些事。

此外，在臉書發文的最後，游錫堃提及，「尤其現正在中國緬懷故土的馬英九先生，您在稱讚中國『武漢防疫是對人類的貢獻』之餘，是否也可以就近呼籲中共當局」，立即停止迫害這些家庭，停止遣返這些不願受極權統治的人們。（編輯：翟思嘉）1120331