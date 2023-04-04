劉世忠接受電台專訪 指台灣充實國防嚇阻中國犯台

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（中央社記者林育立柏林3日專電）駐匈牙利代表劉世忠接受當地電台專訪時表示，台灣持續充實國防實力，目標是達成有效嚇阻，增加中國犯台的成本。

駐匈牙利代表處發布新聞稿，匈牙利重要廣播電台Hit Radio 2日播出劉世忠專訪，針對台匈經貿關係，劉世忠表示，巨大機械、信邦電子、富士康在匈牙利的投資和業務持續成長，為當地創造大量就業機會，台匈雙邊貿易未來仍有成長空間。

對於總統蔡英文出訪瓜地馬拉和貝里斯的「民主夥伴共榮之旅」，劉世忠指出，此行除了深化與盟邦交流，也向國際社會傳遞台灣守護民主價值的訊息。

蔡總統過境美國受到中國關切，劉世忠說，這次蔡總統過境並非首例，依台美默契，美方一向以符合尊嚴、舒適、安全、便利的原則讓台灣民選總統過境，台美關係歷經長期耕耘正處於史上最佳狀態。

有關台灣如何因應中國軍事及認知作戰的侵擾，劉世忠指出台灣位居西太平洋樞紐位置，加上晶片在全球供應鏈扮演關鍵角色，如果中國武力犯台，美國將採取與烏克蘭不同的做法。

劉世忠強調，台灣不主動挑釁或求戰，但將與民主夥伴合作達成有效嚇阻，增加中國侵台的成本；台灣正持續充實國防實力，不應小看台灣捍衛主權和民主生活方式的決心。（編輯：張芷瑄）1120404