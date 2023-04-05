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郭台銘為4年前負氣退黨道歉 爭取國民黨提名選總統
首頁 / 政治

烏克蘭媒體專訪 陳以信：台灣應避戰謀和與北京對話

2023/4/5 10:35（4/5 11:16 更新）
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國民黨立委陳以信（左）近日接受烏克蘭電視台Pryamiy國際新聞節目「The Week」專訪，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並呼籲外界持續關注並支持烏克蘭。（陳以信辦公室提供）中央社記者王承中傳真 112年4月5日
國民黨立委陳以信（左）近日接受烏克蘭電視台Pryamiy國際新聞節目「The Week」專訪，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並呼籲外界持續關注並支持烏克蘭。（陳以信辦公室提供）中央社記者王承中傳真 112年4月5日
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（中央社記者王承中台北5日電）國民黨立委陳以信近日接受烏克蘭媒體專訪，陳以信表示，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，呼籲外界持續關注並支持烏克蘭。台灣不是烏克蘭，應積極避戰謀和，一方面要強化國防，另一方面要能透過對話降低北京的攻台動機。

國民黨立委陳以信今天發布新聞稿指出，他日前接受烏克蘭媒體專訪，譴責俄羅斯因侵略烏克蘭而發動戰爭，他呼籲外界持續關注並支持烏克蘭。

陳以信表示，俄烏戰爭消耗俄羅斯軍力，這讓中國大陸的戰略地位上升，中國國家主席習近平藉機提出和平提議就是如此，但沒有經過烏克蘭人民同意的和平提議，注定不會成功。

針對台海局勢，陳以信指出，台灣不是烏克蘭，應積極避戰謀和，一方面要強化國防，增加飛彈與後備部隊，另一方面要能透過對話降低北京的攻台動機。

陳以信表示，前總統馬英九前往中國大陸訪問，此行傳遞重要和平訊息，證明即使外媒把台灣形容是世界上最危險地方，還是有許多人盡力追求和平與穩定。

陳以信辦公室指出，烏克蘭電視台Pryamiy的國際新聞節目「The Week」近日來台，一下飛機就直奔立法院與陳以信進行專訪，訪談後贈送象徵奮戰決心的烏克蘭軍帽。（編輯：楊凱翔）1120405

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