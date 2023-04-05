中國啟動台海巡航 立委：中共難接受台灣被國際看見

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（中央社記者林敬殷台北5日電）中國今天宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，由於正值總統蔡英文會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）前夕，民進黨立委王定宇今天在臉書說，中共此舉是見不得台灣好，無法接受台灣在國際上被看見。

麥卡錫將於美西時間5日上午10時，在雷根總統圖書館與蔡總統舉行閉門會晤，會後兩人將公開發表談話。中國早在3月24日起至4月30日，於南海部分海域實施軍事演習，今天則啟動台灣海峽中北部聯合巡航，引起關注。

民進黨立委王定宇今天在臉書發文表示，中共見不得台灣好，更無法接受台灣在國際上被看見，所以準備「6套劇本+1隱藏版劇本」，其中包括軍事威脅、發動在美中國人抗議等。

王定宇說，自由民主陣營很清楚中共套路，美軍現在在西太平洋有航艦戰鬥群，美國和菲律賓的「肩並肩」（Balikatan）年度聯合軍事演習，將在4月11日至28日舉行，規模為歷年最大。

王定宇表示，美菲軍演凸顯菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）就任後，美菲關係持續升溫，有利共同應對中國在南海愈發恣意妄為的行徑。

王定宇指出，此次「肩並肩」演習將在菲國各軍事基地及鄰近地區舉行，包括距離南海最近的呂宋島中部三描禮士省（Zambales）和西南部巴拉旺島（Palawan），也將首次在北部的北伊羅戈省登場，而當地是小馬可仕家族大本營，亦是距離台灣最近的菲國領土之一。

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王定宇說，美菲雙方合計將派出1萬7600人參加，是去年人數的2倍多，光是美軍就有1萬2000人參與。此外，近來與菲國擴大安全合作的澳洲和日本，此次也分別派員共襄盛舉。

王定宇表示，蔡總統出訪時間為3月29日至4月7日，在加州與麥卡錫會晤為美西時間4月5日。總統府強調，相關單位持續密切掌握區域周邊情勢，蔡總統也都有即時掌握，請國人放心。（編輯：林克倫）1120405