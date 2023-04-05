賴清德競選總統活動 4/15正式起跑

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（中央社記者林敬殷台北5日電）民進黨中執會12日將公告總統初選提名名單，由副總統賴清德代表民進黨參選2024年總統選舉。被視為展現賴清德社會力的信賴台灣之友會，首場活動15日在台南舉行，賴清德預計出席授旗，宣告民進黨總統競選活動正式起跑。

自3月4日南投立委補選勝選後，賴清德參選總統相關準備工作概分兩軸線，一是總統選舉的內外分工，另一軸線是搭配總統選舉，包括區域及不分區立委提名等事宜。

總統選舉分工的對內部分，主要是整體競選架構，包括競選辦公室、競選策略、政策、文宣等部分，由2024提名小組召集人潘孟安負責；對外包括組織、社群等部分，則由黨秘書長許立明主責。

在搭配總統選舉的立委提名部分，此次因總統候選人提早底定，讓立委提名作業有較充裕時間。民進黨上週已完成15選區立委協調作業，14區確定進入初選，初選民調定17日正式展開，時程上規劃4月底完成。

至於艱困選區和包括未有人登記的非艱困選區，黨內人士表示，徵詢作業本週已展開，除甄選優秀人士參選，亦要保持與友黨的合作空間；因此，提名時程恐要到6月初方能底定，並於7月舉行全代會時通過提名名單。至於不分區立委的名單，則不在此限。

黨內人士透露，賴清德自3月起，除分別與黨內各派系餐敘、溝通並聽取建言，在團結勝選前提下，也開始廣納各派系操盤選舉的戰將、熟稔各項政策或文宣的寫手；黨中央則著手編列競選預算，預計5月完成。屆時整體的競選架構將完成，總統選務轉移至總統競選辦公室，黨中央主責立委選務。

目前在陸戰部分，賴清德確定提名後，信賴台灣之友會已正式浮上檯面，首場活動定15日在台南打頭陣，賴清德預計以總統參選人身分出席授旗，16日則是宜蘭場。

信賴台灣之友會是結合地方黨公職、支持者及賴清德民間友人共同組成，被視為賴清德組織力量展現的觀察指標，不少黨內人士亦期待未來能與小英之友會結盟，有助於拉抬選舉氣勢。

至於整個競選核心的競選辦公室，黨內人士透露，目前正在規劃中，待確定後就會對外說明。（編輯：林克倫）1120405