泰國學者：台灣強健民主發展給予亞洲國家啟發

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（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）台灣總統和立委選舉落幕，泰國學者觀察認為，中國武力攻台機率不高，但會給予台灣更多壓力；有學者認為，台灣強健的民主發展能給予不少亞洲國家在民主化的路上有更多的啟發。

台灣13日舉行總統和立委選舉投票，由民主進步黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴勝出。

泰國智庫安全與國際研究所（Institute of Security and International Studies）今天舉辦「 台灣總統大選和選後：對區域安全、合作和民主的啟示」（Taiwan’s Presidential Election and Its Aftermath: Implications for Regional Security, Cooperation, and Democracy）座談會，邀請學者專家分享對台灣大選的觀察。

泰國法政大學（Thammasat University）跨學科學院政治學教授許佳朋（Sitthiphon Kruarattikan）認為，民進黨勝選的原因在於他們可以提出讓多數民眾有共鳴的政策，例如同婚合法化或是提出台灣主體性的主張，而賴清德未來4年的挑戰在於民進黨在立法院未能拿下多數，以及要如何在不妥協台獨立場下保持兩岸的和平關係。

許佳朋認為，未來幾年中國不太可能武力攻台，因為這樣會給予美國直接介入兩岸的機會，但中國會在軍事、經濟和外交上給予台灣更多壓力，美國在兩岸關係中將可以提供「相互的嚇阻」，也就是嚇阻中國攻台，同時也避免台灣出現過度激進的政治人物。

許佳朋並建議泰國政府不該避諱和台灣打交道，在教育、經濟和人才培育上，台泰都可以有更多合作。

安全與國際研究所資深研究員蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）認為，台灣強健的民主發展能給予亞洲國家例如緬甸和泰國更多的啟發，他舉例，台灣開放的媒體環境、乾淨的選舉、有效率的開票以及政治人物敗選的風度，對亞洲國家的民主化是很好的示範，因此這場選舉中，沒有人是輸家。

他也認為，中國當然不會讓台灣持續發展自己的路，因為台灣的民主化發展會讓其他亞洲國家獲得啟發，進而傷害中國在這個區域的影響力。

泰國學者也對民眾黨的崛起提出觀察，許佳朋認為，民眾黨以一個新政黨的姿態獲得了369萬餘票，代表台灣選民厭倦了藍綠兩大黨每天在不同的議題上吵架；蒂提南表示，這代表台灣民眾關心的不再只是兩岸議題，而是工作、薪資、通膨和住房等生活中的議題。

蒂提南說，這個狀況讓他想到了2018和2019年的泰國，年輕選民的焦點不再只是軍事政變或者前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的動向，而是想要一個更好的未來，年輕選民不再只是支持戴克辛或是反對戴克辛兩種陣營，而是支持泰國未來的發展。（編輯：高照芬）1130123