更多編輯台推薦新聞：
黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

馬爾他騎士團沒領土卻有憲法貨幣郵票 護照僅500本全球最稀有
國際

馬爾他騎士團沒領土卻有憲法貨幣郵票 護照僅500本全球最稀有

新北大漢溪野放水牛遷新居 台東海邊部落伴長者生活
地方

新北大漢溪野放水牛遷新居 台東海邊部落伴長者生活

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

罷侯團體第3場快閃連署蘆洲區登場 累計逾萬份

2024/2/3 22:54（2/3 23:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民間團體發起罷免新北市長侯友宜連署行動，團隊3日前往新北市蘆洲區舉辦快閃連署，吸引民眾到場響應。（主辦單位提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月3日
民間團體發起罷免新北市長侯友宜連署行動，團隊3日前往新北市蘆洲區舉辦快閃連署，吸引民眾到場響應。（主辦單位提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北3日電）發起罷免新北市長侯友宜的團體今天在新北市蘆洲區舉辦第3場快閃連署活動，主辦單位晚間表示，今天獲得百餘份連署，累計已有1萬多份連署書，4日將舉辦第4場快閃連署活動。

臉書（Facebook）「只會做歹事！猴猴掰！罷免侯友宜！」社團今天下午在台北捷運三民高中站出口附近舉辦罷免侯友宜第3場快閃連署活動。

主辦單位指出，為表達對侯友宜請假參選總統的不滿，從1月20日在新北市板橋區發動首場快閃罷免連署活動、1月27日在台北市大同區的第2場及今天的第3場活動後，累計已有1萬多份連署書。

今天的快閃連署活動，主辦單位表示，有熱情民眾主動提供飲料慰勞志工團體辛勞，也有汽車駕駛路過特地停下車參與連署。

有網友在活動社團網頁貼文指出，公民參與選舉權及罷免權是相輔相成的，公民意識形態要站出來，否則只是淪為制度中的一顆棋子，沒有權力、政黨、利益的市民寫連署書都是為了下一代。

主辦單位告訴中央社記者，今天活動獲市民熱絡響應，有阿公帶著孫子參加連署，有些人寫完連署書拍照時將大拇指倒豎表達心聲。今天原訂2個小時的快閃連署活動，延到傍晚5時30分許才結束。

另外，4日下午將於新北市中和區原國防管理學院運動場舉辦第4場「罷侯快閃」連署活動。（編輯：戴光育）1130203

有民間團體發起罷免新北市長侯友宜活動，3日在蘆洲區舉辦快閃連署活動，號召民眾響應，有人寫完連署書後比出倒讚表達立場。（主辦單位提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月3日
有民間團體發起罷免新北市長侯友宜活動，3日在蘆洲區舉辦快閃連署活動，號召民眾響應，有人寫完連署書後比出倒讚表達立場。（主辦單位提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月3日
#新北市
#侯友宜
#蘆洲區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.202