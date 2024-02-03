罷侯團體第3場快閃連署蘆洲區登場 累計逾萬份

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）發起罷免新北市長侯友宜的團體今天在新北市蘆洲區舉辦第3場快閃連署活動，主辦單位晚間表示，今天獲得百餘份連署，累計已有1萬多份連署書，4日將舉辦第4場快閃連署活動。

臉書（Facebook）「只會做歹事！猴猴掰！罷免侯友宜！」社團今天下午在台北捷運三民高中站出口附近舉辦罷免侯友宜第3場快閃連署活動。

主辦單位指出，為表達對侯友宜請假參選總統的不滿，從1月20日在新北市板橋區發動首場快閃罷免連署活動、1月27日在台北市大同區的第2場及今天的第3場活動後，累計已有1萬多份連署書。

今天的快閃連署活動，主辦單位表示，有熱情民眾主動提供飲料慰勞志工團體辛勞，也有汽車駕駛路過特地停下車參與連署。

有網友在活動社團網頁貼文指出，公民參與選舉權及罷免權是相輔相成的，公民意識形態要站出來，否則只是淪為制度中的一顆棋子，沒有權力、政黨、利益的市民寫連署書都是為了下一代。

主辦單位告訴中央社記者，今天活動獲市民熱絡響應，有阿公帶著孫子參加連署，有些人寫完連署書拍照時將大拇指倒豎表達心聲。今天原訂2個小時的快閃連署活動，延到傍晚5時30分許才結束。

另外，4日下午將於新北市中和區原國防管理學院運動場舉辦第4場「罷侯快閃」連署活動。（編輯：戴光育）1130203