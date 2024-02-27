監委：偏鄉衛生所缺乏人力 資源分配不當已申請調查

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（中央社記者陳俊華台北27日電）監委浦忠成今天表示，非都會型縣市及部分偏遠鄉鎮衛生所缺乏醫生人力，醫療資源分配不當，影響民眾就醫權益，國家中長期醫療方針及政策是否完備、後續改善情形為何，已申請調查。

浦忠成透過新聞稿表示，相較北部地區近期新增3間醫學中心，全台擔負基層公共衛生醫療與保健工作的衛生所中，有54間屬於「非山非市」的非都會型縣市地區，卻缺乏醫生駐診，恐導致醫療資源分配不均。

浦忠成說明，台灣逐漸邁向超高齡社會，衛生所除原有傳染病防治等職責，已納入長期照顧服務申請業務，也因應COVID-19疫情，增加疫苗施打等工作，造成部分地區衛生所人力匱乏情況加劇。

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浦忠成指出，衛生所醫療人力及資源涉有不足，將影響民眾就醫權益，衛福部針對非都會型縣市及部分偏遠鄉鎮衛生所醫生人力長期無法補足缺額，造成偏鄉地區的醫療人力及品質，遠遠落後都會型地區，反將醫事人力投入都會型的醫學中心。

浦忠成強調，現行國家中長期醫療方針及政策是否妥適完備、有無增補這些地區醫療人員到計畫、後續改善情形為何，因涉及醫療分配及居民取得醫療服務權益，有深入調查了解的必要，已申請自動調查。（編輯：張若瑤）1130227