愛沙尼亞國會團訪台 將拜會蔡總統、陳建仁

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（中央社記者吳昇鴻台北4日電）愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多今天率團訪台，外交部表示，訪團將拜會總統蔡英文、行政院長陳建仁，並接受立法院長韓國瑜及外交部長吳釗燮款宴，也將拜會國防部、數位發展部等單位，探索台愛合作潛力領域。

外交部發布新聞稿表示，愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）4日至8日率8名跨黨派議員訪台，展現愛國國會朝野跨黨派支持台愛加強合作的立場，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團在台期間將拜會蔡總統、行政院長陳建仁，並分別接受立法院長韓國瑜及外交部長吳釗燮款宴，也將拜會國防部、數位發展部、國家科學及技術委員會、經濟部國際貿易署及衛生福利部中央健康保險署，並參訪新竹科學園區，共同探索台愛雙方未來合作的潛力領域。

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外交部表示，裴克多是台灣的堅實友人，曾多次親自前往烏克蘭運送軍事及人道救援物資，為對抗威權侵略者的前線士兵加油打氣，充分展現其堅決對抗威權擴張的決心。此外，裴克多長期透過公開場合發言或社群媒體貼文等方式，聲援台灣有意義參與國際組織。

外交部指出，台灣與愛沙尼亞共享民主、自由、法治及人權等價值，兩國經貿產業及科技領域也具合作潛力，相信訪團此行將增進台愛友好夥伴關係，並深化雙邊互動交流。（編輯：張均懋）1130304