海空軍出動多型機種 台灣西南、東部空層空域操演

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（中央社記者吳書緯台北4日電）共軍持續對台灣周邊海空域襲擾，根據漁業署發布公告，海、空軍自今天起至3月中旬，將於台灣西南、東部空域進行「空層空域」操演，將出動多型機種進行訓練。

根據漁業署2月底所發布的射擊通報，海軍自今天起至3月14日為止，分別在左營外海、屏東小琉球外海、台東綠島外海進行空層空域操演，每個區域的操演時間錯開。

海軍司令部分別在今、明兩天及6、11、15日在左營外海空層空域進行操演；其中今、明兩天及15日的操演，均將以1架次的S-70C反潛直升機於1000呎以下的高度進行；6、11日的操演，則以空軍F-16戰機以2批4架次的兵力進行操演，飛行高度則是在5000呎至10000呎之間。

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另外，海軍司令部6、8、11及14日將在小琉球西南側外海空域進行操演，6日中午12時至下午6時以空軍的1架次P-3C反潛機，在6000呎以下的高度進行訓練，同日下午2時至6時則有海軍1架次S-70C反潛直升機於同樣區域在1000呎以下的高度進行訓練；8、11及14日則以1架次S-70C反潛直升機，於同樣區域在1000呎以下的高度進行訓練。

海軍司令部將於7日及12日在台東縣綠島以東外海進行空層空域操演；7日將以F-16戰機2批4架次進行操演，飛行高度則是在6000呎至2萬呎之間，12日則以1批1架次的UAS（無人航空器系統）於高度5000呎以下進行操演。（編輯：蘇志宗）1130304