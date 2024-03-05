前日官員：台灣不該期待協防 應思考如何避戰

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（中央社記者吳書緯台北5日電）前日本防衛廳官房長柳澤協二今天指出，若兩岸發生戰爭，日本民眾普遍的情感贊成日本協防台灣，但他認為，不要期待其他國家的協防，最好是自己國家處理自己國家的問題，且最好還是朝避免發生戰爭的方向來思考。

兩岸共同市場基金會、亞太宏觀政策協會（籌備）今天共同主辦「亞太千里論壇 02：從日本看台灣海峽有事」，前日本防衛廳官房長柳澤協二以此為題發表演講；國民黨立委陳永康、前行政院長江宜樺、前參謀總長李喜明等人均到場聆聽。

柳澤協二演講時表示，日本自民黨副總裁麻生太郎去年8月訪台時提到，日本要有覺悟與美國一起並肩作戰來對抗中國，雖然他在麻生擔任總理時是其下屬，但他無法認同麻生的觀點。

柳澤協二指出，因為當中國與台灣發生戰爭時，美國為了保衛台灣，勢必會使用在日本的基地以及自衛隊協助，若日本同意，成為戰爭的當事人，如沖繩就會遭到中國飛彈攻擊；但若日本拒絕美國的要求，日美同盟的機制將會瓦解，這兩種選擇都令人不想選擇，因為像是惡夢一樣。

他表示，若不要讓中國佔領台灣，美國和日本可能都要付出數千名官兵傷亡的代價，換來台灣政治維持現狀，美日兩國的政治家、國民都有要對此的覺悟，而日本在2022年12月的內閣會議裡，對安保政策有了很大的轉變，使其具備以飛彈打擊中國的能力。

柳澤協二提到，當日本向美國購買400枚戰斧巡弋飛彈，以及裝備射程更長的陸基反艦飛彈，但中國卻可能有1萬枚的飛彈，日本裝備的軍備是否有抑制能力，他個人感到相當的存疑。

柳澤協二指出，日本有時候只會討論「嚇阻」（Deterrence），但軍事層面的嚇阻，只會造成軍備的競爭，所以應討論「再保證」（Reassurance），確保不會傷害其核心利益，對方或許不會想發動戰爭。

因此，柳澤協二認為，中國對台灣的態度，就是台灣想要獨立就會使用武力，而他認知台灣大部份人民即使不想要與中國統一，但沒有因為要獨立而導致戰爭，所以美、中、台三方都是希望透過維持現狀，避免戰爭，因此要透過不斷的對話，並且政治家在關鍵時刻不能誤判，來避免戰爭的發生。

至於外界關切若兩岸發生戰爭，日本是否會協防台灣；柳澤協二演講後受訪表示，日本民眾普遍的情感贊成日本協防台灣，但不管是日本與台灣，跟任何國家的關係都一樣，不要期待其他國家的協防、協助，最好是自己國家處理自己國家的問題，這與台灣社會是否期待，「這是兩碼子事」，最好還是朝避免發生戰爭的方向來思考。（編輯：謝佳珍）1130305