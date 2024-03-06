日政府籲和平解決台灣問題 外交部：樂見反威權擴張

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（中央社記者吳昇鴻台北6日電）外交部今天對日本政府期盼透過對話和平解決台灣問題，並將直接向中國傳達此立場，表示肯定與歡迎，樂見民主陣營採取防範措施，反制威權主義擴張，台灣將展現堅強韌性及自我防衛決心，並與理念相近國家合作。

外交部在新聞稿中指出，日本官房長官林芳正5日在記者會中針對中國對台武力威脅表示，日本政府期盼透過對話和平解決台灣問題，並將直接向中國傳達此立場。外交部對於日本政府持續關注台海和平安全，表示高度肯定與歡迎。

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外交部指出，林芳正也指出中國在欠缺公開透明的狀況下急速擴張軍力，已對以規則為基礎的國際秩序構成史上最大的戰略挑戰，並重申台海和平穩定不僅攸關日本安全保障，對國際社會也至關重要，日本將持續與美國等盟友緊密合作，以維護台海和平穩定。

外交部表示，樂見全球民主陣營國家持續採取防範措施，反制威權主義擴張對國際和平穩定的威脅，台灣也將展現堅強韌性及自我防衛決心，抵禦中國的文攻武嚇，並與理念相近國家合作，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：郭無患）1130306