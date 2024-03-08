美聯邦開發金融機構幕僚長訪台 盼強化有意義投資

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（中央社記者吳昇鴻台北8日電）美國國際開發金融公司（DFC）幕僚長瑞伊率團訪台，她今天表示，DFC提供融資給私部門夥伴，藉此刺激經濟成長、深化美國與夥伴關係，期待與台灣強化合作，在全球場域中，尤其在太平洋島國、拉丁美洲、加勒比海地區進行有意義投資。

美國國際開發金融公司幕僚長瑞伊（Jane Rhee）率團訪台，期間拜會外交部、國際合作發展基金會等單位交流想法。外交部上午舉行DFC訪團座談會，瑞伊致詞時表示，DFC提供融資給私部門夥伴，內容包含政治風險保險、技術支援等工具，進而刺激經濟成長，也深化美國與夥伴的策略關係。

瑞伊指出，融資範圍涵蓋基礎建設、能源、衛生等領域，服務遍及超過100個市場，這次很高興來台交流，期待強化合作促進使命，除了與國合會進行聯合投資融資服務，也與台灣企業合作交流，在全球場域中，尤其太平洋島國、拉丁美洲、加勒比海地區進行有意義投資。

國合會副秘書長史立軍在場外受訪時表示，婦女賦權、健康、氣候、中小企業發展等領域都是國合會與DFC關切的議題，將持續探索運用融資等不同方式，協助友邦達成永續發展目標。

史立軍說，台灣在南美洲、加勒比海、太平洋地區友邦也是DFC策略上重視區域，未來都可能共同攜手投入資源、參與計畫。

DFC為美國聯邦政府的開發金融機構，2019年合併美國海外私人投資公司（OPIC）及美國際開發總署（USAID）發展信貸管理局（DCA）所成立，主要提供借貸、保證、直接資本投資及保險予參與發展援助計畫的私部門。

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駐美代表俞大㵢日前與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）共同簽署「台美國際發展合作備忘錄」，支持在健康照護、婦女賦權、資通訊、農業、氣候、能源等領域探索合作機會。

俞大㵢表示，國合會與DFC同樣致力在發展中國家推動高品質發展計畫，盼未來透過備忘錄，深化雙方在國際發展援助領域合作，並進一步強化雙方私營部門參與。（編輯：蘇龍麒）1130308