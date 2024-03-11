東日本地震13週年 蔡總統：台日深厚友誼一直存在

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（中央社記者葉素萍台北11日電）今天是東日本大地震13週年紀念日，總統蔡英文在社群平台X以日文指出，災難的傷口逐漸癒合，但台灣和日本，慷慨相助的精神以及深厚的友誼，都一直存在。

蔡總統分別透過社群平台臉書與X發文，她提到，台日友好，攜手向前，讓友誼之花在世界的各個角落綻放。

蔡總統表示，今天是東日本大地震13週年紀念日，災難的傷口逐漸癒合，但台灣和日本，慷慨相助的精神以及深厚的友誼都一直存在。

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蔡總統說明，第52屆的「亞洲太平洋國會議員聯合會」也在今天開幕，台灣跨黨派的立委組團前往東京，參加這場重要的國會交流活動。這次的會議是在疫情後，首度以實體方式舉行，不論是這幾年疫情的挑戰，或是13年前發生的東日本大震災，台灣和日本都攜手度過許多挑戰。

蔡總統透露，這幾年，透過美食、文化藝術和音樂的豐富交流，讓台日之間的情誼越來越堅定。台灣和日本是相互扶持的堅實夥伴，未來會將「善的循環」延續下去，讓這朵友誼之花在世界的各個角落綻放。（編輯：張若瑤）1130311