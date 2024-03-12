江啟臣率團赴亞太議員聯合會 籲各國挺台參加UNFCCC

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（中央社記者王承中台北12日電）立法院副院長江啟臣率朝野立委訪日，今天出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，籲請APPU會員國支持台灣參加聯合國氣候變化綱要公約，獲大會順利通過。而明年APPU年會也將在台灣舉辦。

江啟臣10日率跨黨派立委14人赴日本東京參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，是新國會第一次的國會外交。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣今天率團出席APPU第52屆年會，除台灣與主辦國日本，尚包含帛琉、泰國、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、菲律賓、關島、巴布亞紐幾內亞及馬來西亞等共11個國家派代表團共同與會。大會也宣布2025年、2026年年會將分別由台灣及巴布亞紐幾內亞主辦。

立法院表示，會中決議草案討論時，江啟臣、民進黨立委王定宇、洪申翰及國民黨立委柯志恩等人，分別就「籲請APPU會員國支持台灣參加『聯合國氣候變化綱要公約』（UNFCCC）」訴求一案，發言爭取各國與會代表團給予支持。

王定宇表示，氣候變遷的衝擊不分國界，氣候議題無關政治，盼國際社會不要排除台灣。洪申翰指出，台灣當前應用高科技監測技術已經協助許多太平洋國家面對氣候調適工作，且卓有成效、有目共睹。

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柯志恩表示，克服氣候變遷刻不容緩，每個國家應彼此協助、相互扶持，台灣有意願也有能力在氣候變遷議題上對國際社會做出具體貢獻，籲請所有APPU會員國支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」。

立法院指出，大會此次共討論9項決議草案，台灣所提的3項決議草案，包括促請各國支持台灣參與UNFCCC案，均獲順利通過，江啟臣與代表團立委特別向日本及各國代表團成員表示誠摯感謝，氣氛友好愉快。（編輯：蘇龍麒）1130312