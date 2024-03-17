北美台商總會成功訪華府 「渥太華叩門之旅」將登場

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（中央社記者程愛芬溫哥華16日專電）北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）的「華府叩門之旅」圓滿落幕，團員拜會了50名美國參眾議員以鞏固台美關係，成果豐碩；稍後將啟動加拿大「渥太華叩門之旅」，進一步爭取加拿大對台灣的支持。

「華府叩門之旅」是北美洲台灣商會聯合總會年度重要活動，今年共有38位來自北美各地區商會的領導者參與，人數較去年增加一倍，不僅是史上新高，也是最年輕化；美國參眾議員共50人接見訪問團，也創歷史新高。

總會長江俊霖對中央社表示，為期4天的行程中，團員們卯盡全力拜訪國會，為多項友台政策積極遊說，包括避免台美雙重課稅、嚇阻中共侵略台灣、促進台灣國際參與、台美貿易協定、代表處正名等法案，都獲得參眾議員的極大迴響和支持。

參議院議長舒默（Chuck Schumer）接見訪問團時，明確表達會支持避免台美雙重課稅法案，並強調台美雙邊經貿之重要性，稱願意在友台法案上助一臂之力。

眾議員巴爾（Andy Barr）、克勞基特（Jasmine Crockett）、金映玉（ Young Kim）、賽爾夫（Keith Self）及勃吉斯（Michael Burgess） 等人均親自出席「叩門之旅」記者會，闡述挺台立場，「台灣連線」共同主席巴爾更在會中宣布，將出席參加5月20日的總統就職典禮。

江俊霖說：「商會前輩說，10年前的美國仍很重視與中國的關係，當時的叩門之旅反應遠不如今日熱烈。很高興現在美國兩黨都意識到台灣對美國的利益有多重要了。前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）還主動邀請我們參與TikTok禁令的記者會，在記者會上數次提到台灣抵禦中國干預的成就，指出中國政府會通過社交媒體進行言論管制和訊息操控。」

「華府叩門之旅」獲得巨大成功，接下來即將啟動「渥太華叩門之旅」。江俊霖說，這將是首度在加拿大舉辦「叩門之旅」，讓美加連成一線，齊心協力以發揮一加一大於二的效果。

北美洲台灣商會聯合總會副總會長許志遠是首度參加「華府叩門之旅」，來自溫哥華的他將負責籌畫今年稍後的「渥太華叩門之旅」。

他對中央社表示，華府參訪行程令他大開眼界、收穫滿滿，有信心會將加拿大叩門之旅的頭砲打得又響又美。「加拿大朝野各政黨都非常挺台灣，前年底宣布的『印太戰略』已經明確提到會深化與台灣的關係，渥太華的叩門之旅會交流關於經貿、能源、民主治理等合作領域，也將進一步遊說『加台關係架構法』。」

今年「叩門之旅」另一個獨特之處是囊括了許多年輕僑台商的參與，年輕一代的台商希望展現更多創意活力，將台灣的能量放得更遠更大。（編輯：陳承功）1130317