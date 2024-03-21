林右昌拜訪侯友宜 談區域發展交通建設

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北21日電）內政部長林右昌今天下午拜訪新北市長侯友宜，研商五股泰山輕軌與社子輕軌東西向路線，及社子輕軌機廠位置整合的可能性。雙方在市府舉行閉門會議。

林右昌2月26日曾與台北市長蔣萬安見面，針對社子島發展交換意見，並達成多項共識。內政部當時表示，站在大台北都會區域發展高度，要預先考慮交通建設，否則容易讓社子島淪為第二個內湖科學園區。

內政部與北市交換意見時，共同研商五股泰山輕軌與社子輕軌東西向路線，及機廠位置整合的可能性。由於涉及雙北土地利用，林右昌與蔣萬安有共識後，接續今天與侯友宜交換意見。

知情人士表示，中央與地方合作，有利地方發展與建設。經雙方幕僚會議溝通後，排定下午的不公開行程，會後由雙方各自發表說明，並成立對接窗口加速建設速度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林右昌下午約3時30分到達市府貴賓室，稍早，地政司、國土管理署官員，市府地政、城鄉發展、交通局、水利、捷運、工務等局長陸續抵達。隨後，侯友宜在副市長劉和然陪同下，進入貴賓室與林右昌見面，隨後閉門全都未受訪。

侯友宜上午接受聯訪表示，包括蘆洲區蘆南蘆北、中和區灰瑤地區、板橋區浮洲區的都市規劃，都需要內政部快速解決新北問題。盼望與林右昌見面後共同面對，讓中央、地方帶動新北發展往前走。（編輯：張銘坤）1130321