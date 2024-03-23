巴拉圭總統指台巴關係深入友好 蔡總統盼邦誼永固

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（中央社記者溫貴香台北23日電）巴拉圭總統潘尼亞今天在社群媒體貼文表示，台巴友好並未阻礙與中國的商貿，巴拉圭的黃豆仍輸銷中國。總統蔡英文則感謝潘尼亞堅定支持台灣，台灣會持續努力，為全球發展盡一份心力，也希望台巴兩國邦誼能夠永續發展，更加堅定。

友邦巴拉圭共和國總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）今天在社群X平台發文表示，訪問阿根廷接受訪問，記者問道，中國的危害已眾所皆知，巴國承認台灣，引人注目，值得效法。

貝尼亞說，台巴66年邦誼，關係深入，台巴友好並未阻礙與中國的商貿，巴拉國的黃豆仍輸銷中國。

他表示，台巴具相同的歷史宿命，為大國環繞，儘管如此，台灣卻發展出傲視全球的晶片生產，成為科技強權。他認為，台灣注重人才、高科技及高附加價值發展模式，這才是巴國未來應效法的道路。

總統蔡英文以西班牙文回覆表示，謝謝巴拉圭潘尼亞總統一如以往，堅定支持台灣；台灣會持續努力，為全球發展盡一份心力，也希望台巴兩國邦誼能夠永續發展，更加堅定。（編輯：郭無患）1130323