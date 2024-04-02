金防部：天候影響 今對海實彈射擊調整為陸地靶場

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（中央社記者吳書緯台北2日電）陸軍金門防衛指揮部今天起在金門本島、烈嶼、猛虎嶼、后嶼等地進行地面武器對海實彈射擊。金防部證實，受到金門濃霧、海象影響，考量安全因素，今天對海實彈射擊訓練調整至陸地靶場進行。

根據漁業署3月中旬發布的射擊通報，陸軍金門防衛指揮部自2日起連續多天，分別於金門本島、烈嶼、猛虎嶼、后嶼等地進行地面武器對海實彈射擊，周邊海空域在射擊訓練期間將進行警戒、管制；金防部今天表定在烈嶼、后嶼進行地面武器對海實彈射擊。

金門地區近期局勢緊張，金防部將今天的對海實彈射擊訓練改為在陸上靶場進行，也引發揣測。金防部政戰主任鄭傑元少將告訴中央社記者，「安全優先考量」，外離島射擊會受到天候與海象影響，今天原定在后嶼及烈嶼的對海實彈射擊訓練，考量海面有海霧干擾戒護安全，調整至陸上靶場進行。

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鄭傑元表示，明天的對海實彈射擊訓練須視天候狀況滾動式修正，原先表定對海實彈射擊訓練都屬於例行性常態訓練，金防部官兵持恆勤訓精練，戮力戰訓本務。

中國快艇2月14日於金門海域逃避查緝翻覆，造成中國漁民2死，隨後引發兩岸金廈海域爭端，中國海警船多次闖入金門禁限制水域。2名金門釣客3月17日乘波特船出海釣魚失聯，漂到中國泉州圍頭海域被中國海警尋獲，之後其中1名吳姓釣客由中方送返，但另一名胡姓釣客因為是金門守備大隊士官，仍遭中方滯留至今。（編輯：郭無患）1130402