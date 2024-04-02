世界自閉症意識日 自權會籲重視學齡前情緒教育

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（中央社記者陳俊華台北2日電）今天是世界提高自閉症意識日，自閉症權益促進會秘書長林娟圩表示，政府應重視自閉症孩童受教權，並建立友善學習環境，特別是情緒教育應提前到學齡前、幼教階段，不要只重視智育發展。

2007年聯合國大會通過決議，從2008年起將每年4月2日訂為「世界提高自閉症意識日」，中華民國自閉症權益促進會（自權會）秘書長林娟圩、創會理事長鄭文正下午到監察院陳情，呼籲監察院應為自閉症者舉行公聽會，檢視自閉症者的受教權、社會福利及就業輔導等。

林娟圩說明，有些教師沒辦法辨識自閉症的孩子，也有些普教的老師、學生沒有足夠資訊去學習如何跟自閉症孩子相處，教育體系如果沒辦法因應孩子夾帶情緒行為問題的特質，「青春期被點火，成年後更雪上加霜」，自閉症者家庭照顧孩子會更困難。

林娟圩強調，政府應更注意孩子在教育階段的受教權，特別是自閉兒的情緒教育，很多專家都認為要提前到學齡前、幼教階段就要進行情緒教育，不要只重視智育發展。

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鄭文正表示，全台已經有2萬多名自閉症孩子，卻沒有整套的教育體系在支撐他們學齡階段的教育方法、教材，所有課程目前是空白的，但這些孩子經過多元溝通教學後，發現在文學、藝術、音樂等領域都有非常大的潛力。

鄭文正解釋，這些孩子因為長期缺乏有系統的教育，無法形成社群，希望政府能讓這群孩子在友善的環境中學習，正視自閉症孩子的受教權，從學前到中學，甚至大學、研究所，不要大學畢業後就被送到教養院孤獨一生。（編輯：張若瑤）1130402